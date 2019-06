Celldömölki éremeső

Évzárót tartott a Celldömölki VSE Swietelsky-Jufa Hotels. A kemenesaljai asztaliteniszklub kilenc csapata közül öt éremmel fejezte be a 2018/19-es bajnokságokat.

Ritka, sőt talán a főváros kivételével nincs is az országban még egy olyan város, amelynek kilenc asztalitenisz-csapata van – Celldömölk ilyen. A kemenesaljai egyesület megtartotta hagyományos évzáró rendezvényét, amelyet éremátadás is színesített – volt mit ünnepelni. A celli asztaliteniszklub kilenc együttese közül öt érmet szerzett saját osztályában.

Az évzárót Fehér László, Celldömölk polgármestere, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke, a celli klub játékosa vezette fel, aki miután köszöntötte a megjelenteket, kérte is őket, hogy nézzenek végig egy kisfilmet, mely a tavasszal átadott OPAL asztalitenisz-csarnokot mutatta be, majd a férfi Final Four mérkőzéseinek kockái peregtek. Lórántffy Tibor szakosztályvezető is hangsúlyozta, roppant büszkék a csarnokra – és a szereplésre.

Felsorolta a különböző, elsősorban utánpótlás-versenyeken rajthoz álló asztaliteniszezőik eredményeit is – rengeteg celli játékos indult a viadalokon. Majd következett az éremátadás. A Klampár Tibor vezette, ezúttal az Extraligában harmadik celldömölki gárda az érmeket már korábban megkapta, de a gratuláció és taps járt az edzőnek és a csapat tagjainak – Szita Mártonnak, Fazekas Péternek, Kriston Dánielnek – akik a következő szezonra is élő szerződéssel rendelkeznek.

Az NB I-ben a harmadikkal pontazonossággal, de rosszabb egymás elleni eredmény miatt a negyedik helyen zárt a Celldömölk II. Az NB II. délnyugati csoportjában viszont első lett az Iván Csaba, Markó András, dr. Németh Gábor, Bakonyi Bertalan, Ölbei Péter, Lukács Balázs alkotta CVSE III. Az NB III. nyugati csoportjában szintén élen zárt az egyik celli, az ötös számú csapat (Ölbei Péter, Lukács Balázs, Teket Attila, Szabó Ferenc, Tamás László, Csupor Máté).

A megyei I. osztályban második lett a celliek együttese (ifj. Obráz István, Mesterházi Tamás, Horváth János, Németh Tibor – edző: Obráz István). A megyei II. osztályban szintén második helyen végeztek a celliek (Gőgös Martin, Ölbei Barnabás, Sinka Levente, Németh Bence, Kovács Korinna, Németh Áron, Németh Ádám).

– Nem úgy sikerült ez az évünk, a bajnokságban legalább a második helyet vártuk – mondta Klampár Tibor. – A párosaink nem úgy teljesítettek, ahogy elvártuk, az utóbbi fél évben a gyengébb csapatok ellen is szenvedtek, pedig kipróbáltam szinte minden felállást. A nemzetközi kupában, a Szuperligában viszont jónak mondható az ezüstérem. Jövőre legalább a második helyet szeretnénk megszerezni a bajnokságban, de jó lenne megnyerni.

– Korábban az volt az elvárás, hogy a legalsó osztálytól a legfelsőig építsük fel a klubot, mind a hat osztályban legyen legalább egy csapatunk – mondta Iván Csaba, a Celldömölk edzője, játékosa. – Ez az év extra volt, remekül teljesítettek a csapatok, és az NB I-es együttes is alig maradt le a dobogóról. Utóbbiból Fekete és Palatinus távozott, helyükre egyelőre a klubunknál edzősködő Bőhm Gábor érkezett. De hamarosan a másik játékost is bejelentjük.