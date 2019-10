Celldömölki és büki győzelem

Az NB II-es női kézilabda-bajnokság 6. fordulójában nyert a Celldömölk és a Bük, kikapott a Körmend és a Sárvár.

Kézilabda Klub Ajka–Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő 30-40 (6-19). – Ajka, 50 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Farkasné, Koronczai.

Celldömölk: Tömő A. – Szomorkovits L. 9, Freiberger 6, Fűzfa, Szecsődi 13, Bagics 1, Szomorkovits A. 6. Csere: Kazári 2, Győrffy 3, Balogh, Geiger, Szalai, Marton, Giczi, Buzás. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

A mérkőzés első tíz percében fej fej mellett haladtak a csapatok. 6-4 után a CVSE ritmust váltott, átvette az irányítást: a kitűnő védekezésnek, a kiváló kapusteljesítménynek és az ebből végrehajtott indulásoknak köszönhetően a 17. perben négygólos előnyt szerzett (6-10). Majd fegyelmezett támadásbefejezésekkel alakította ki a nyolcgólos különbséget a félidő végére. A második játékrész elején a hazaiak öt gólra megközelítették a cellieket (40. perc 17-23). Ennél közelebb azonban nem jutottak, az 50. percre tízgólosra növelték az előnyüket a celliek, amelyet megőriztek a mérkőzés végéig.

Alba Fehérvár U22–Büki TK 20-22 (13-10). – Székesfehérvár, 60 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Maródi, Novák.

Büki TK: Büki – Szuhogyi 8, Schuszter, Guttyán 5, Szabó R. 2, Cseledi 2, Baranyai 1. Csere: Szalai (kapus), Gősi 3, Szabó N., Szabó D. 1, Kelemen, Marton, Megyeri, Tóth B. Edző: Bölöni Roland.

A hazaiak kezdtek jobban, ám a Bük hamar átvette az irányítást, bő negyedóra után vezetett is (5-8). A lelkes hazai fiatalok azonban nem hagyták magukat leszakítani, és előbb egyenlítettek, majd néhány hátborzongató játékvezetői ítélet után át is vették a vezetést (13-10). A játék képe a második félidő első tíz percében nem változott, felváltva estek a gólok (17-13). A Bük nem játszott jól, ám jól küzdött, fokozatosan ledolgozta a hátrányát, és át is vette a vezetést. Majd 19-20-nál Büki fontos hétméterest hárított, aztán újabb két gólt szerzett a Bük. Hatalmas csatában megnyerte a mérkőzést a vasi csapat, amely küzdeni tudásból jelesre vizsgázott.

Mosonmagyaróvári KC U22–Körmendi DMTE 49-28 (30-19). – Mosonmagyaróvár, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Örsi, Takács D.

Körmendi DMTE: Anek – Rábai, Huszár 1, Zsiga 9, Török, Kiskós, Herczeg 9. Csere: Nagy J. (kapus), Cser Őri 1, Horváth D. 5, Somlai, Bokor. Edző: Kiskós Kitti.

A mérkőzés elején óriási iramban kezdett a hazai csapat, és egy 7-1-es rohammal nagy előnyre tett szert. Időkérés után magára talált a Körmend, de minden apró hibát gyors góllal büntetett az Óvár. A második félidőben sem változott a játék képe – a hazaiak megérdemelten nyertek.

VADY Mosonszolnok–Sárvárfürdő Kinizsi 28-21 (13-11). – Mosonszolnok, 100 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Poller, Szűcs.

Sárvár: Varga Á. – Peitli 3, Jenőfi 8, Vajda 2, Gerencsér 2, Cser 3, Szemes 1. Csere: Jurik P., Bokor B. (kapusok), Horváth E. 1, Soós, Farkas 1, Dávid, Barabás, Horváth D. Edző: Farkas Veronika.

A mérkőzés sok hibával indult, a Sárvár több ziccert is kihagyott, játékán erősen érződött a sérült Doncsecz hiánya. A játékrész hátralévő része változatos, alacsony színvonalú játékot hozott, hol egyik, hol a másik gárda vezetett. A végjátékban a Mosonszolnok egy 3-0-s sorozattal fordított. A második félidő elején a hazaiak egy 5-1-es szériával el is döntötték a mérkőzést. A Sárvár teljesen szétesően játszott, nyomokban sem emlékeztetett korábbi önmagára.