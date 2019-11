Csákányi diadal a tekerangadón

Az NB I. férfi tekebajnokság 9. fordulójának rangadóján a Csákánydoroszló legyőzte az eddig veretlen, listavezető Balog­unyomot. Az újonc Sárvár pedig megszerezte első idegenbeli sikerét.

Csákánydoroszlói TE–Balogunyom TK 7:1 (3446-3362). – Szentgotthárd, NB I-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Sütő 564, Horváth R. 603, Meixner L. 573, László 578, Vilics 542, Márton 586. Edző: Musits József

Balogunyom: Józsa 631, Kiss 562, Virág 552, Svajda 540, Doma 537, Cserei 540. Edző: Svajda Győző

Az első sorban a hazaiaknál Horváth Roland 603, a vendégeknél Józsa Gábor 631 fát ért el és szerzett pontot: 1-1 volt az állás és 26 fával vezettek a vendégek. A második sorban mindkét pontot a hazaiak szerezték, 3-1-re módosult az állás és a faelőny 33 lett a Csákánynak. A befejező sorban szintén mindkét pontot a hazaiak szerezték, és a faelőny is 84-ra nőtt – így megérdemelt csákányi győzelem lett. Ifjúsági: 0-4 (1054-1107). Márton G. 517, Szabó 537, illetve Horváth M./Völgyi 553, Horváth F. 554.

Soproni Sörgurítók SE–Sárvári Kinizsi-Kékgolyó 1:7 (3264-3318). – Sopron, NB I-es tekemérkőzés.

Soproni Sörgurítók: Ritter 566, Bors 545, Vincze 548, Varga I. 526, Weinacht 562, Horváth A. 517.

Sárvár: Bejczi 520, Rozmán 591, Gombos 535, Baranyai 556, Farkas 585, Szijj 531. Játékos-edző: Farkas Imre.

Az első sorban Rozmán Szabolcs nyert, a másik csapatpontot viszont a soproniak szerezték, 1-1 volt az állás – és a faarány is döntetlen volt, 1111-1111. A második körben Gombos Balázs és Baranyai Ernő is nyert, 17 fára nőtt a vasiak előnye. A befejező sorban Farkas Imre és Szijj László is magabiztosan hozta a csapatpontokat, a fakülönbség pedig 54 lett – a Sárvár 7-1-re győzött. Az első két körben nagyot küzdöttek a sárváriak, a harmadikban viszont nagyot dobtak játékosaik. A Sárvári Kinizsi-Kékgolyó ezzel megszerezte első idegenbeli győzelmét.

Ifjúsági: 4-0 (1085-998). Balázs 487, Banai 511.

Halogy SE–Lauf-B TK 5-3 (3317-3306). – Szentgotthárd, NB I-es tekemérkőzés.

Halogy: Németh L. 567, Gerencsér 541, Jakab 565, ifj. Dévai J. 493, Dévai B. 587, Horváth A. 564. Játékos-edző: Németh László.

Lauf-B TK: Józsa 631, Kiss Zs. 562, Virág 552, Svajda Z. 540, Doma 537, Cserei 540.

Az első sorban megosztoztak a csapatok a pontokon, és 11 fával vezettek a halogyiak. A második vasi páros nem tudott pontot szerezni, így 3-1- re és 78 fával már a Lauf vezetett. A befejező sorban nem volt egyszerű a feladat, de Horváth Attila 564 és Dévai Balázs 587 fás teljesítménnyel is győzött, így nagy küzdelemben 5-3-ra nyert a Halogy.

Ifjúsági: 3:1 (1012-998). Kolosits 505, Velekei 507.

A TOPIDO Nagymizdó–Oroszlányi SE mérkőzést a vendégek kérésére elhalasztották. A meccset december 1-jén pótolják. PA