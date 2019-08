Csákváron játszik bajnokit a Haladás

A labdarúgó NB I. 5. fordulójában vasárnap 19 órakor a Szombathelyi Haladás a listavezető Aqvital FC Csákvár otthonában lép pályára.

Két veretlen együttes találkozik vasárnap este: a házigazda Csákvár nem kis meglepetésre eddig mind a négy meccsét megnyerte, míg a Szombathelyi Haladás egy győzelem mellett három döntetlent gyűjtött be. A Fejér megyei együttes a nyitányon hazai pályán 3-2-re verte az MTK-t, majd egyaránt 2-1-re a Vácot és a Budafokot, míg idegenben 1-0-ra a Balmazújvárost. Visinka Ede együttesében kevés az NB I-et megjárt játékos, a korábban a Budapest Honvédban és Pakson futballozó támadó, Daru Bence neve csenghet ismerősen. A védelem jobb oldalán pedig a korábban az Illés Akadémián szereplő korosztályos válogatott Huszti Andrást találjuk. Ami a hat ponttal a 13. helyen álló Haladást illeti, a vasiak három döntetlenjük után a negyedik körben jó játékkal megszerezték első győzelmüket, a Szolnokot verték 3-0-ra. Érdekesség, hogy az akkor pályára lépett 14 futballista közül 11-en is Vas megyében születtek vagy a szombathelyi Illés Akadémián nevelkedtek. Az alföldiek ellen a vasiak az első fordulóban, Gyirmóton látott jó futballjuk mutatták – amennyiben Csákváron is hasonlóan játszanak, jó esélyük van, hogy pontot vagy pontokat szerezzenek. Sűrű a mezőny, a szombathelyiek mindössze három pontra vannak lemaradva a második helyen álló ETO FC Győrtől.

– Noha jól szerepelnek a csákváriak, az igazán mérvadó meccsek a folytatásban várnak rájuk – mondta Supka Attila, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Jó és stabil együttessel játszunk, amely főleg a Puskás Akadémiától kap kölcsön fiatal és tehetséges játékosokat. Emellett azonban több olyan futballistájuk is akad – például Tányéros Ádám, Baracskai Roland –, akik sok mérkőzést megvívtak már a második vonalban. Ám nekünk továbbra is elsősorban saját magunkkal kell foglalkoznunk. Azon dolgozunk az edzéseken, hogy mérkőzésről mérkőzésre javuljon a játékunk. Minden győzelem erősíti a játékosok önbizalmát, pozitív energiákat ad, így a csapatnak jót tett, hogy múlt héten megszerezte első három pontját, pláne, hogy három góllal. Szeretnénk folytatni a jó szériát, nehéz meccsre számítok ugyan, de mindenképpen pontot, pontokat várok Csákváron is. Yuriy Habovda és Tóth-Gábor Kristóf változatlanul sérült, a többi játékosomra azonban számíthatok. A kezdőcsapatot viszont csak később jelölöm ki.

További program. Vasárnap, 17.30: Soroksár–Vác, Dorog–Budafok, Budaörs–Balmazújváros, Szeged-Grosics Akadémia–Siófok, Tiszakécske–Vasas. 19.00: Ajka–Nyíregyháza, Békéscsaba–MTK, Szolnok–Nyíregyháza.