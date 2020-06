Csatárt igazolt a Haladás-Viktória

A támadó Szil Tünde a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatának első nyári igazolása.

Eddig csak távozókról számolhattunk be a Haladás-Viktória kapcsán, hárman már nem tartoznak a klub kötelékébe.

Szakonyi Emese átmenetileg felhagyott a profi futballal, Heike Manhart végleg abbahagyta a labdarúgást, míg Öreg Cintia eligazolt. Azaz a támadószekcióból három játékos távozott.

Nos, a szombathelyiek bejelentették első nyári igazolásukat: Szil Tünde a St. Mihály-Szeged együttesétől érkezett. A 25 éves szegedi születésű futballista hatéves kora óta focizik, a Tisza Volán, a Szegedi AK voltak Tisza-parti pályafutásának állomásai, majd 2016-ban igazolt az akkor még másod­osztályú St. Mihály-Szegedhez. A 2018/2019-es bajnokságot már az NB I-ben kezdték a szegediek, Szil első I. osztályú idényében 18 bajnokin nyolc gólt szerzett.

A magunk mögött hagyott csonka bajnokságban pedig tízen hármat – ezzel holtversenyben a szegediek házi gólkirálya lett. A 26. évét július 8-án betöltő támadó korábban szerepelt az U17-es és U19-es válogatottban, s kétszer volt felnőtt válogatott kerettag. Legutóbb tavaly januárban készült a telki edzőtáborban.

– Több lehetőségem is volt, végül a Haladás-Viktória mellett tettem le a voksomat – mondta Szil Tünde. – Szombathelyről nagyon korrekt ajánlattal kerestek meg, és rövid idő alatt sikerült is megegyeznünk. Huszonhat esztendős leszek, még három-négy jó évem lehet a futballban, ehhez viszont el kellett hagynom a komfortzónámat, és magasabb szintre kell lépnem. A szombathelyiekről kifejezetten jó emlékeim vannak, remek, befogadó társaság, amit a legutóbbi válogatott összetartás alkalmával már megtapasztaltam. Korábban is ismertem egy-két itteni futballistát, de a válogatott edzőtáborában kifejezetten jó kapcsolatba kerültem az ott lévő viktóriás játékosokkal. Sokat beszélgettünk és összebarátkoztunk. Másrészt Szabados György személyében olyan vezetőedzője van a csapatnak, aki már letett egy s mást a női futballban. Szimpatikus emberrel, remek szakemberrel dolgozhatok majd együtt, alig várom a közös munkát. Erősségeim közé sorolom a fej­játékomat, centerként jól tartom a labdát, szerintem jól látok a pályán, és a kulcspasszaimból is szereztünk már néhány gólt. Tény, nagy ugrás számomra ez a szombathelyi lehetőség, hiszen távol kerülök az otthonomtól, eddig ugyanis csak Szegeden futballoztam. A költözés miatt tehát nehéz döntést kellett hoznom. Ám szerintem több van bennem, mint amit produkáltam, hiszem, hogy ezt Szombathelyen kihozzák belőlem. Nem szeretem a langyos vizet, ezért is szerződtem a Haladás-Viktóriá­hoz. Ami a célokat illeti, természetesen jó játékkal, minél több góllal szeretném segíteni új csapatomat, és remek lenne éremért küzdeni. És szeretnék újra a válogatott közelébe kerülni.