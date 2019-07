Csodálatos Eb-bronz

Nagy Dobó SE-s sikerek az U20-as atlétikai Európa-bajnokság kalapácsvető-döntőiben: a lányoknál Németh Zsanett bronzérmet szerzett, a fiúknál Varga Donát hatalmas egyéni csúccsal szerezte meg a negyedik helyet.

A kalapácsvetés döntői közül először – pénteken késő este – a férfiakét rendezték meg Borasban. Varga Donát negyedik világversenyén – egy ifjúsági Eb- (2016) és egy junior vb-hetedik (2018) hely után még előkelőbb helyezésben reménykedett. Ott volt a döntőben a három nagy­ágyú, az ukrán, a görög és az olasz versenyző, akiknek 3–5,5 méterrel volt nagyobb az egyéni csúcsa, mint Németh Zsolt és Németh László tanítványának.

A papírforma alapján Donátnak állt a negyedik hely, de ezt azért egy világversenyen nem olyan egyszerű igazolni. Nagyszerűen kezdett, már az első sorozatban legyőzte önmagát, hiszen a 76,25 méteres dobása 21 centivel nagyobb volt, mint addigi egyéni csúcsa. Ezzel a harmadik helyre sorolt be. Innentől egyetlen dolga volt Donátnak, hajtani a kalapácsot a minél nagyobb eredményért. A harmadik sorozatban aztán sikerült is előre lépnie: 78,43-ra javította legjobbját.

Ezzel még mindig harmadik volt; éppen ebben a körben menekült meg első érvényes kísérletével a görög Frantzeskákis a kieséstől. A negyedik sorozatban viszont őrá akadt egy nagy dobás, 84,22 méterrel görög juniorcsúcsot javított. De ezzel sem tudta beelőzni az ukrán Kokhant, aki 84,73-es új Európa-rekorddal nyerte meg a versenyt. Varga Donát végül nem állhatott fel a dobogóra, de a negyedik hely és csaknem két és fél méteres egyéni rekord is óriási teljesítmény.

Szombaton este Németh Zsanett képviselhette a magyar színeket a női kalapácsvetők döntőjében. Neki is a svédországi Eb volt a negyedik korosztályos világversenye, eddig egyszer, a 2016-os ifi Eb-n jutott döntőbe, ahol kilencedik lett. Most viszont a nyolc közé jutásra is nagy esélye volt, az idei ranglista alapján csak öt versenyző rendelkezett jobb eredménnyel nála a 12-es döntőben. A 63,10 méteres egyéni csúccsal érkező Zsanett első kísérlete érvénytelen lett.

Másodikra viszont már 61 méter fölé szállt a kalapácsa (61,12), ezzel a negyedik helyen állt. A harmadik sorozatban nem javított (60,64), de csak 12 centi volt a hátránya a brit Williamsszel szemben. Negyedikre viszont igen, a 61,99-dal már harmadik volt a toronymagasan vezető ukrán ranglistaelső, Ivanenko és a német Borutta mögött. Az utolsó két sorozatban már nem javított Németh Zsanett, viszont Williams és a mögötte állók sem tudták utolérni. A 18 éves kalapácsvető megszerezte élete első Eb-érmét, a bronzot.

– Nagyszerűen alakult ez az Eb számunkra – adott gyorsértékelést még a helyszínről Németh Zsolt mesteredző. – Arra, hogy Zsanett érmet szerezhet, csak legmerészebb álmunkban gondoltunk. De felnőtt a feladathoz, a selejtezőben és a döntőben is éretten, nagyszerűen versenyzett. Donát teljesítményét a hiperextra jelzővel tudom illetni. Minden idők legerősebb U20-as döntőjében negyedik helyet szerezni… Utánanéztem: az Eb-k történetében ezzel az eredménnyel csak egyszer nem tudott volna dobogóra állni, de tízszer ő nyert volna. Ugyan nem sikerült a döntőbe jutnia Doma Benedeknek, de őt is csak dicsérni tudom. A sérülései után felállt, és itt, Borasban dobta az idei legjobbját. A 69,16-dal bármikor máskor a 12-be lehetett volna jutni. Ő még jövőre is junior korú lesz, és a vb-n megmutathatja, hogy méltó utódja Donátnak.

Kalapácsvetés, férfi (6 kg): 1. Myhaylo Kokhan (ukrán) 84,73 – U20-as Európa-rekord, 2. Hristos Frantzeskákis (görög) 84,22 – országos csúcs, 3. Giorgio Oliveri (olasz) 78,75, 4. Varga Donát 78,43 – egyéni csúcs, 5. Valentin Andreev (bolgár) 77,15 – országos csúcs.Női (4 kg): 1. Valeriya Ivanenko (ukrán) 65,83, 2. Samantha Borutta (német) 63,53, 3. Németh Zsanett 61,99, 4. Charlotte Williams (brit) 61,24.