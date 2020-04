Csökkentett fizetések – Az NB II-es Haladásnál is húzni kellett a nadrágszíjon

A koronavírus-járvány miatt több más futballklubhoz hasonlón az NB II-es Szombathelyi Haladásnál is csökkentik a bérköltségeket.

A futballklubok a veszélyhelyzet idején kevesebb bevételhez jutnak, kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, így muszáj meghúzniuk a nadrágszíjat. Külföldön például a spanyol Barcelona játékosainak bérét 70 százalékkal csökkentették, a szlovák első osztályú MSK Zilina pedig csődbe ment. A horvát Dinamo Zagreb szakmai stábjánál nem fogadták el a stábtagok a csökkentést – repült is a kispad. A német RB Leipzignél legalább 10 százalékkal kapnak kevesebbet.

Idehaza az NB I-es Diósgyőrnél 30, az NB II-es MTK-nál 20 százalékkal kevesebbet keresnek a futballisták, edzők, Dorogon átlagosan 50 százalékkal kapnak kevesebbet, és Nyíregyházán is csökkentették a béreket. A Győrnél – a klub kifejezésével élve – drasztikusan megkurtították a javadalmazást. Az NB II-ben tavasszal remekül szereplő, de kevés pénzből gazdálkodó Szombathelyi Haladásnál is kénytelenek a bérekhez nyúlni.

– A járvány miatt a Haladás gazdasági helyzete sem ró­zsás, ezért megkezdtük a tárgyalásokat a futballistákkal és a szakmai stáb tagjaival a fizetésük csökkentéséről – tudtuk meg Séllei Árpádtól, a Haladás ügyvezető igazgatójától. – Senkinek sem jött jól a járvány, nekünk pláne nem. Idén rengeteg szponzorral tárgyaltam, több komoly támogatóval sikerült is megállapodnom, már csak az aláírás hiányzott, amikor jött a járvány. Ezeket a cégeket gazdaságilag érinti a veszélyhelyzet, így érthetően kivárnak. Bajban vagyunk, nagy szükségünk lenne most támogatókra. Kétezer néző alatt a rendezési költségek miatt veszteséges egy bajnoki, de mivel a csapat sorra nyerte a meccseket, ennél most már több szurkolónk lett volna. Így ettől a forrástól is elestünk. Annyi pénzünk van, hogy az aktuális, március havi – már csökkentett – béreket el tudjuk utalni.

– Amit korábban ígértem, betartottam, bízom abban, hogy a játékosaink partnerek lesznek a gazdasági károk enyhítésében. Elképzelésünk szerint addig utalunk csökkentett bért, amíg helyre nem áll az élet. Hiszem, hogy a csapat most is egységes lesz, és mindenki megérti, hogy önhibánkon kívül kerültünk ebbe a helyzetbe. A játékosok és a stáb tagjai hétfőig kaptak határidőt, hogy döntsenek. A csökkentés mértékéről nem szeretnék beszélni, de nem olyan nagy, mint Győrött volt. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de amikor ügyvezető lettem, még nehezebb dolgunk volt – megszoktam, hogy Szombathelyen mostanság nincs kolbászból a kerítés. Nincs mese, ezt a szituációt is meg kell oldanunk.