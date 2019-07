Csúcson jártak az Eb-n – Németh Zsanett bronzot, Varga Donát legjobbját hozta

Óriási öröm egy sportolónak, ha éppen egy világversenyen tudja legjobb formáját hozni. Így történt a Szombathelyi Dobó SE két U20-as kalapácsvetőjével – Németh Zsanett és Varga Donát is valami módon „csúcson” járt a korosztály svédországi Európa-bajnokságán.

Egy bronzérem és egy negyedik hely – ez volt a Dobó SE-s kalapácsvetők borasi döntős mérlege. Elsősorban persze a 18 éves Németh Zsanett lehet elégedett. Ő ugyan nem javított egyéni csúcsot, de alig egy méterrel maradt el tőle. Viszont a 61,99 méteres eredmény élete első világversenyes érmét jelentette. Több mint egy héttel a verseny után is madarat lehet vele fogatni, főként, hogy azóta már az első felnőtt magyar bajnoki érme – szintén egy bronz – is a gyűjteményét szaporítja.

– Előzetesen az volt a célom, hogy bekerüljek a döntőbe. Nem igazán számítottam rá, hogy érmes lehetek, sokan voltak olyan szinten, mint én – kezdte Zsanett. – Mégis ez lett az eddigi legjobb világversenyem. Egyrészt talán azért is, mert előtte elindítottak a Gyulai Memorialon. Ott éreztem meg igazán azt a nagyon jó dobást, amikor az ember egész teste megfeszül. Az is jót tett, hogy nagyobbak között versenyeztem, önbizalmat adott az Eb-re is. A döntőben az első dobásom a hálóba ment. Másodikra, a 61,12-vel sikerült feljönnöm a negyedik helyre. A negyedik kísérlet előtt mondta Maca (Németh Zsolt mesteredző), hogy most aztán mindent bele, ezt a fateromért dobjam, most már megérdemel egy nagy dobást, egy jó eredményt. Az lett a legnagyobb – abban a dobásban minden benne volt. Apukám a legnagyobb rajongóm, amelyik versenyen csak tud, ott van és szurkol. Én vagyok a szeme fénye.

Zsanett Celldömölkről jár Szombathelyre edzeni, reggel jön, este megy haza. Voltak olyan időszakok, amikor nem volt ez olyan magától értetődő.

– Egy kis hülye voltam, a pasik elvették az eszemet. Hét éve járok ide, de többször is abbahagytam a kalapácsvetést. Legutóbb két hónap maradt ki. December elején jöttem vissza. Rájöttem, hogy én ezt akarom csinálni, hiányzott nagyon. Azóta tényleg komolyan veszem. Ez a siker nagyon sokat lendített rajtam. Jó lenne még idén is javítani, 64–65 méterig eljutni. Aztán a 67–68-at tűzném ki célul. Két év múlva az U23-as Eb-re szeretnék kijutni, de jövőre a felnőttre is jó lenne.

Varga Donát szintén élete legjobb világversenyes helyezését érte el, ráadásul a negyedik helyet érő 78,43 több mint két méterrel nagyobb az addigi egyéni csúcsánál.

– Persze, elégedett vagyok, de kicsit csalódott is, mert 30 centivel maradtam le a dobogóról. De az egyéni csúcsnak nagyon örülök, mert ennek még edzésen sem dobtam a közelében soha. A technikát sem éreztem még ennyire a 6 kilós szerrel. Rég voltam ilyen kirobbanó formában – összegzett a 19 éves Donát. – A harmadik volt a legnagyobb, a 78 méteres, a többi dobásomban akadtak hibák, volt, hogy hálóba vagy szektoron kívülre is ment, de mindegyikben ott volt az erő. A végére nagyon elfáradtam, mindent kiadtam magamból. Kifogtam; ez volt minden idők legerősebb U20-as Eb-je. Ezzel az eredménnyel a korábbi Eb-k közül hetet, de három vb-t is megnyerhettem volna, és egy kivétellel mindenhol dobogóra állhattam volna. Most nem volt elég a 78,43. Én ugyan hoztam az extrát, de a bronzhoz még egy kis szerencse hiányzott.

Az is mindig kell a sporthoz. Eddig nekem a világversenyeken nem volt. A tavalyi vb előtt két héttel a combhajlítóm beszakadt, előtte az U20-as Eb-n három érvénytelent dobtam a selejtezőben, az ifi vb-re nem engedték elutazni a magyar csapatot, a 2016-os ifi Eb-n pedig egy hasmenéssel elment minden erőm, úgy lettem hetedik. A mostani nagy egyéni csúcs úgy kellett nekem, mint egy falat kenyér. Az Eb előtti versenyeken mindig valami pici hiányzott a nagy dobáshoz. Voltak kritikus időszakaim, mélypontjaim, mert nem mentek az edzések, a dobások. De nem rogytam meg, nyugtattam magam, hogy majd jobb lesz. És az Eb-re ki is jött a jó forma.

Donátot azóta újabb siker­élmény érte, megjött az értesítés: felvételt nyert a Testnevelési Egyetem atlétikaedzői szakára, amelyet levelezőn végez majd, hogy közben zavartalanul edzhessen.

– Nagyon örülnék, ha a 6 kilós kalapáccsal sikerülne 80 méter fölé kerülnöm – még az idén. Jövőre már a felnőtt szerrel dobok. Nem tartok a váltástól, mert bármilyen rosszul is megy a korosztályos kalapáccsal, a 7-essel mindig ki tudom hozni magamból, amit tudok. Most 68,74 azzal az egyéni csúcsom, szeretnék minél előbb 70 fölé jutni. Jövőre nekem nem lesz világversenyem, csak a a fejlődés lesz a feladat. Majd utána, az U23-as Eb-n…