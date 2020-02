CVSE: fél lábbal az Közép-európai Szuperliga fináléjában

Magabiztosan nyerte meg férfi-asztaliteniszben a Közép-európai Szuperliga (SZL) elődöntőjének első találkozóját Szlovákiában a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels együttese.

SK Vydrany–CVSE-Swie­telsky-Jufa Hotels 1-6. – Vydrany, férfi-asztalitenisz, Közép-európai Szuperliga, elődöntő, 1. mérkőzés.

Páros: Sereda, Lelkes – Fazekas, Szita 1:3 (-5, 3, -9, -11) (0-1). Egyéni: Lelkes–Szita 3:1 (8, -7, 4, 6), Sereda–Kriston 0:3 (-9, -11, -7), Novota–Fazekas 0:3 (-6, -5, -6), Sereda–Szita 0:3 (-9, -10, -6), Lelkes–Fazekas 2:3 (8, -8, 10, -7, -7), Novota–Kriston 0:3 (-10, -11, -10) (1-6).

Két éve döntőt vívott a két csapat – akkor a celliek kerültek ki győztesen a csatából. A 2019/2020-as sorozatban eddig veretlenül menetelt Klampár Tibor együttese, a szlovákok viszont a negyeddöntőben csak az egyik mérkőzésüket tudták megnyerni. Jól indult az idegenbeli elődöntő a CVSE számára, hiszen a párost megnyerte Fazekas Péter és Szita Márton. Utóbbi ugyan elvesztette az első találkozóját a nála jóval idősebb Sereda ellen, de Kriston és Fazekas szettet sem bukott, így az első kör után 3-1-re vezetett a Vas megyei csapat.

És ezután sem lazított. Mindhárom hátralévő meccset – ha néha szorosabb küzdelemben is, de – sikerült behúzni, így magabiztos győzelmet könyvelhetett a CVSE. És egészen nyugodtan készülhet a március 17-i hazai visszavágóra. A másik elődöntőben a címvédő osztrák Stockerau hazai környezetben szintén 6-1-re győzte le Csehország U23-as válogatottját. Nagy az esély tehát arra, hogy a magyar és az osztrák csapat találkozik majd a májusi fináléban – akárcsak tavaly. Győztek: Lelkes 1, illetve Fazekas 2, Kriston 2, Szita 1, Fazekas–Szita-páros.

A hétvégén nem rendeznek hazai NB-s csapatbajnoki mérkőzéseket, mert több kategóriában is országos bajnokság lesz egy helyszínen, Kecskeméten. Pénteken az újoncok és U21-esek csatáznak az érmekért, szombaton és vasárnap pedig a felnőttek – köztük a CVSE triója is. Sőt, vasárnap lesz a para-ob is.