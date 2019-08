Dacolnak a zord körülményekkel

Dinamikusan fejlődik a mindössze három éve alakult Alpok­alja Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület, amely 12. helyen áll a bajnoki pontversenyben.

Vas megye legfiatalabb és egyben legeredményesebb tájfutó­klubja, az Alpokalja Sza­bad­idősport és Környezetvédő Egyesület 2016 decemberében alakult. Eddig mintegy hatszáz fiatal próbálta ki a sportágat a klub keretein belül – jelenleg 23-an edzenek rendszeresen, közülük húszan rendelkeznek versenyengedéllyel.

– Ugyan öltözőhelyiségünk és edzőtermünk sincs, de ez nem jelent problémát számunkra – mondta Juhász Júlia, az Alpokalja SK edzője, elnöke. – Saját autóval szállítjuk a gyerekeket a versenyekre, de sokszor a szülők is segítenek a fuvarozásban. Célunk, hogy sok gyerekkel megismertessük a tájfutást, mozogjanak a szabadban, a természetben, legyen életük része a sport és a közösségi élet. Az országban az egyik legdinamikusabban fejlődő csapat a miénk. Válogatott versenyzőnk, Szalay Levente eljutott az ifjúsági Európa-bajnokságra, indultak fiataljaink az idei egyetemi Európa-bajnokságon is, ezenkívül számos válogatott programon vettek részt futóink.

A megalakulás óta több magyar bajnoki címet, érmes helyezést szereztünk, jelenleg a megye legeredményesebb tájfutócsapata vagyunk, a bajnoki pontversenyben 12. helyen állunk. Eddig 14 országban szerepeltek versenyzőink – sokszor a legnomádabb körülményeket is vállalva. Edzőtáboroztunk már Norvégiában vadkempinges szállással és túrázva a terepek között, aludtunk reptéren, autóban, a csillagos ég alatt a horvát tengerparton, de a magyar bajnokságokon is rendszeres, hogy versenyzőink tornateremben, saját matracon alszanak, csak hogy csökkentsük a versenyzés költségeit. Sok versenyt is rendeztünk. Egyesületünk az ötletgazdája és megvalósítója a vasi terepfutó-sorozatnak.

Két hagyományos tájfutóversenyünk van: az egyik az Őrség-kupa. Ez a verseny a régióban egyedüliként jövőre is országos rangsoroló versenyként maradhat a naptárban. A másik a Szombathely-kupa sprintverseny, melyen idén az országban az elsők között rendezünk kieséses, úgynevezett KO-sprintet. Emellett nagy rang és szakmai elismerés, hogy tavaly és idén is szervezhettünk válogatott programot: tavaly a felnőttválogatott számára rendeztünk Szentgotthárd központtal ausztriai edzőtábort, majd dán kapcsolataink révén a juniorok számára vb-felkészülési tábort Dániában.

Februárban az ifjúsági és junior szövetségi kapitányok bíztak meg bennünket egy edzőtábor szervezésével, májusban pedig mi rendeztük a junior válogató sorozat utolsó két állomását. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk osztrák, szlovén és horvát klubokkal, rendeztünk már edzőtábort, edzésnapot a szlovén junioroknak és a stájer ifiknek is. A jövő évi Őrség-kupa versenyének pályakitűzésére Közép-Európa legjobb női versenyzőjét, Ursula Kadant sikerült megnyernünk.