Darts: véget ért az idei városi bajnokság

Kozmor József győzelmével ért véget a Csepregi Pékség Open városi-városkörnyéki dartsbajnokság – a záró versenyen Kámán Lehel diadalmaskodott.

A Szombathelyi Darts Club SE a napokban rendezte a Csepregi Pékség Open városi-városkörnyéki dartsbajnokság szezonbeli utolsó, hatodik fordulóját. A Haladás Sportkomplexumban 28 versenyző állt táblák elé, és ezúttal a szombathelyi és körmendi dartsosok mellett budapesti és kaposvári résztvevők is próbára tették a tudásukat. Négy négyfős és három háromfős csoport kezdte a küzdelmeket. A csoport­elsők és a másodikak jutottak a 16-os táblára, ahonnan már egyenes kieséses rendszerben folytatódott a verseny. A legjobb nyolc között akár döntőnek beillő mérkőzéseket is láthattak a résztvevők. Kámán Lehel például itt mérkőzött meg a budapesti Lakatos Gergellyel, akit rendkívül szoros, izgalmas összecsapáson vert 4-3-ra. A legjobb négy közé bejutott a házigazda SZDCSE színeit képviselő három Kámán testvér – nagy meglepetés volt, hogy a negyeddöntőben Kámán Alex 4-3 arányban múlta felül a körmendi Budavári Zsombort. Az egyik elődöntőben Kámán Csongor 4-2-re verte Kámán Alexet, míg a másik ágon Kámán Lehel 4-3-ra a szintén szombathelyi színekben versenyző Szajkó Rolandot. A fináléban aztán Lehel diadalmaskodott Csongor ellen (4-2). De hiába gyűjtötte be az aranyérmet, az összesített rangsorban már nem tudta megelőzni az SZDCSE egyik élversenyzőjét, Kozmor Józsefet.

A szervezők ezen a versenyen is díjazták a legmagasabb, 130 vagy afeletti kiszállót. Az év szombathelyi záró versenyén a klub elnöke, Csóka András érdemelte ki a Goldfisch Horgászbolt különdíját egy 135-ös befejezéssel.

A 2020-as Csepregi Pékség Open végeredménye (6 állomás), élmezőny: 1. Kozmor József 132 pont, 2. Kámán Lehel 124, 3. Kámán Csongor 88, 4. Csóka András és Kovács Zsolt 72 – mindannyian a Szombathelyi Darts Club SE versenyzői.