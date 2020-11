Debrecen–Haladás VSE futsalderbi

Az NB I-es futsalbajnokság 12. fordulójában az éllovas Haladás VSE pénteken (18.30) a jó erőt képviselő, jó formában lévő Debrecen vendégeként lép pályára.

A Debrecen jó szezont fut, harcban van a dobogóért – úgy áll a tabella ötödik helyén, hogy két bajnokija is elmaradt. Remek formában van, hiszen előző öt mérkőzéséből csak egyet veszített el – azt is a címvédő Berettyóújfalu vendégeként, nagy csatában, 3-2-re. A második játéknapon Szombathelyen sem adta olcsón a bőrét, ugyancsak 3-2-vel maradt alul. Figyelemre méltó az is, hogy a DEAC hazai pályán még nem vesztett pontot. A veretlen Haladás listavezetőként lép pályára Debrecenben, ha tartani akarja pozícióját a tabella élén, akkor nem hibázhat. Nagy meccsre, nagy csatára van kilátás. A Haladás már csütörtökön útra kelt és csütörtökön edzett is egyet a DEAC pályáján.

– A Debrecen szervezett, ütőképes, agresszív csapat, kellemetlen ellenfél, hazai pályán mindenkire veszélyes – adott hangot véleményének Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE edzője. – Riválisunk évről évre fejlődik, idén pedig már ott tart, hogy a remek szakmai munka eredményeként a dobogót ostromolja. Tud támadni, sok gólt rúg. Alves Dos Santos Thiago személyében van egy kiváló brazil lé­gió­sa, de válogatott szintű magyar játékosokat, tehetséges, motivált fiatalokat is felvonultat – és bő a kerete. Erőnlétileg és taktikailag is rendben van. Nehéz mérkőzésre számítok, de természetesen a győzelem reményében lépünk pályára. Mi is jó csapat vagyunk, mi is jó formának örvendünk. Horváth Péter sérült, minden más kulcsemberre számíthatok – az előző bajnokit kihagyó Alasztics is visszatér a kapuba. Ha a saját játékunkat játsszuk, ha a saját tempónkat diktáljuk, akkor be fogjuk gyűjteni a három pontot!