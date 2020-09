Debrecenben játszik az SZKKA

Az NB I-es női kézilabda-bajnokság 5. fordulójában a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia szombaton 18 órakor a Debrecen vendégeként lép pályára.

A kétszeres EHF Kupa-győztes (1995, 1996), kétszeres magyar bajnok (1955, 1987), négyszeres Magyar Kupa-győztes (1985, 1987, 1989, 1990, 1991) Debrecen két vereséggel (Mosonmagyaróvár 30-31, Kisvárda 21-18) kezdte a bajnokságot, legutóbbi két meccsét viszont megnyerte (Békéscsaba 32-24, Érd 24-31) – vagyis jó formában fogadja a szombathelyi alakulatot.

A DVSC Tóvizi Petra és Hornyák Dóra személyében felvonultat két magyar válogatottat, továbbá szerb, német, argentin és montenegrói légióst is foglalkoztat. Az SZKKA eddig egy győzelmet aratott. Legutóbb – a papírformának megfelelően – a Győrtől kapott nagy verést. De szerdán a szakmai stáb több kulcsembernek is pihenőt adott, mondván, hogy a Debrecen ellen nagyobb esély van a győzelemre, tartalékolni kell az erővel – így Bandelier, Horilska és Orbán is visszatér a pályára. A mérkőzésnek inkább a hazai csapat fut neki favoritként, de ezért van esély SZKKA-győzelemre is.

– A Debrecen számára nem indult jól a bajnokság, ám legutóbbi két meccsét megnyerte – mondta Marosán György, az SZKKA vezetőedzője. – A három nagy – Győr, FTC, Siófok – után az egyik legerősebb együttes a hajdúsági gárda, a negyedik hely első számú várományosa. Tele van magyar és külföldi válogatottakkal, ezért nagyképűség lenne, ha azt mondanám, hogy nyerni megyünk Debrecenbe. Gyors és jó kézilabdát játszanak a hajdúságiak, de megpróbáltuk megkeresni a sebezhető pontjaikat is. A Győr elleni találkozó jó tanulópénz volt, de már akkor is ez a meccs élvezett prioritást. Sok extra teljesítménnyel, fegyelmezett védekezéssel lehet esélyünk a bombameglepetésre.