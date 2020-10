Dévai Bogi a legmagasabb pontszámmal került a szombati döntőbe

A régóta várt visszatérés megtörtént: a kétéves kényszerszünet után a Delfin SI SE Európa-bajnoka, Dévai Boglárka két szép ugrással került vissza a versenyek világába – és kvalifikálta magát a HunChallenge Torna Világkupa szombati ugrásdöntőjébe.

A járványhelyzetre való tekintettel a szombathelyi világkupa szervezői változtattak a kvalifikációs versenynap korábban megszokott programján. Ezúttal nem együtt volt az Arena Savariában az összes résztvevő, és egyszerre nem volt „forgalomban” mind a hat szer, hanem délelőtt a női, délután a férfi versenyzők mutathatták be gyakorlataikat. És egy időben csak egy szeren. A nők ugrásával kezdődött a nap – nyolc országból tízen indultak. Három kis csoportban bonyolították le a kvalifikációt. Az elsőben a 17 éves Bácskay Csenge képviselte a magyar színeket, 13,250 pontot érdemelt ki a pontozóktól. A második hármasban szerepelt a Delfin SI SE 2018-as Európa-bajnoka, Dévai Boglárka, aki sok megpróbáltatás után a glasgow-i csúcsra érése óta ezen a világkupán versenyezhet először. Bogi láthatóan nagyon izgult, de a rá jellemző módon ez az izgalom tovább sarkallta a jó teljesítményre. A 2017-es Eb-n bronzérmet érő ugrásait mutatta be – az egész mezőnyben ezek voltak a legerősebbek. Az elsőben semmi kifogásolnivalót nem lehetett találni, 14,40 pontot kapott rá. A másodikban a leérkezésnél egy kicsit kilépett, ezért 0,1 pontot levontak tőle, de így is 14,050 volt a jutalma. Edzőivel, Rácz Gáborral és Vizer Erzsébettel boldogan könyvelhették el a 14,225-es átlagpontszámot, amely magasan a legtöbb volt a kvalifikáció során ezen a szeren. Az ukrán Angelina Radilova 13,725, a német Lisa Zimmermann 13,575 ponttal jutott be a női ugrás szombaton 15 órakor kezdődő nyolcas fináléjába, amelynek tagja lett hetedikként Bácskay Csenge is.

– Nagyon izgultam, hányingerem is volt a verseny előtt. De jól sikerült, kicsit jobban is, mint ahogy vártam a csütörtöki edzés alapján. Remélem, szombaton is legalább így tudok teljesíteni – mondta már megnyugodva, jó kedvűen a szombathelyiek 20 éves klasszisa.