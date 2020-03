Dévai Boglárka: az egészség fontosabb

Az Európai Tornaszövetség (UEG) is bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt törli a 2020-as évre tervezett kontinensbajnokságait. Tovább tart a Delfin Sportiskolai SE Európa-bajnok tornásznőjének kényszerpihenője.

Az UEG egyaránt törölte az év első felére tervezett női (Párizs, április 30. – május 3.) és férfi torna (Baku, május 27–31.), a ritmikus gimnasztika (Kijev, május 21–24.) és a gumiasztal Eb-t (Göteborg, május 7–10.). Az UEG azt tervezi, hogy ha lehetséges, megtartja az eseményeket az év második felében. Az áprilisi–májusi versenyeket világszerte törölték, az olimpiai kvalifikációs folyamat menthetetlennek tűnik – a tavaszi kontinensbajnokságok ugyanis mindenhol befolyással lettek volna az ötkarikás kijutásra is. Az UEG kapcsolatba lépett a Nemzetközi Tornaszövetséggel (FIG) a kvóták elosztásával kapcsolatban.

A kórházi fertőzés miatt bekövetkezett műtétek sora és másfél éves kényszerpihenő után nagyon készült a visszatérésre a Delfin Sportiskola SE Európa-bajnoka, Dévai Boglárka, aki a 2018-as, ugráson megszerzett Eb-aranya óta nem tudott versenyezni.

– Kettős érzelmek dúlnak bennem – mondta a 20 esztendős tornásznő, Vizer Erzsébet és Rácz Gábor tanítványa. – Nagyon vártam már, késznek éreztem magam a visszatérésre, aztán lefújták az első versenyemnek tervezett dohai világkupát, majd a hazai Matolay-emlékverseny is ugyanerre a sorsra jutott. Most pedig az Eb is. Hiába volt a sok munka, kemény felkészülés. Ez nem jó érzés, mégis, a mögöttem álló megpróbáltatásokkal teli másfél év után csak egyet mondhatok: az egészség a legfontosabb – mindannyiunknak. Figyeljük a híreket – brutális, ami szerte a világban történik. Remélem, nálunk nem lesz olyan komoly a helyzet, mint például Olaszországban. Mi már a múlt héten befejeztük az edzéseket, kimozdulni sem nagyon szeretnék itthonról, így is próbálok védekezni. Talán itthoni erősítéssel, esetleg futással valamennyire karban tudom tartani magam.