Devecseri Szilárd súlyos sérülését követően a Szeged ellen tért vissza

A Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának védője, Devecseri Szilárd Achilles-ín-szakadása után, sérüléséből felépülve a Szeged-Csanád Grosics Akadémia (1-0) elleni, vasárnapi bajnokin játszott újra. A győztes gólt pedig a csapatkapitány Németh Milán bombázta a hálóba.

„Hat hónap és négy nap” – vágta rá egyből Devecseri Szilárd, amikor arról kérdeztük, mennyit kellett pontosan kihagynia. A Haladás korábbi válogatott védője a február 10-i, Kisvárda (0-1) elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzés 65. percében szenvedett súlyos sérülést, bal lábában elszakadt az Achilles-ín. A játékost aznap este meg is operálták, féléves kihagyást jósoltak számára az orvosok. Nos, nem is tévedtek, hiszen kicsivel több, mint fél év elteltével a csupa szív védő ismét pályára léphetett, a vasárnapi, Szeged ellen 1-0-ra megnyert bajnoki 87. percében küldte pályára Németh Szabolcs vezetőedző. Devecseri már a korábbi meccseken is kerettag volt, de az alföldiek ellen tért vissza.

– Érett már, hogy visszatérjek, hiszen a Békéscsaba ellen a félidőben szóltak, hogy valószínűleg becserél a mester, de akkor Bosnjak már az első félidő végén megsérült, és lehet, hogy sok lett volna egy teljes félidőt játszanom – mondta Devecseri Szilárd. – Vártam már ezt a pillanatot, a Szeged ellen végre eljött! Megmondom őszintén, izgultam, amikor szóltak, hogy becserélnek, mert ennyi kihagyás után nehéz beállni egy meccsbe. Edzőmérkőzéseken sem játszottam a nyáron, úgyhogy meccshiánnyal küszködök. Bennem volt a félsz, nehogy hibázzak, de nagyon boldog voltam, hogy visszatérhettem. Habár nem értem labdába, így is elérzékenyültem, miután lefújták a mérkőzést. Nagyon jólesett ismét a pályán lenni, meccset játszani. Az pedig külön boldogság volt, hogy győztes bajnokin térhettem vissza. Teljesen tünetmentes vagyok, komoly megerőltetésre sem dagad be a lábam. Lekopogom: szerintem teljesen rendben vagyok. A társak is gratuláltak, hogy újra játszottam, és fizethetem is nekik a beugrót… De természetesen örömmel teszem! A bajnoki szünet alatt lesz edzőmeccsünk, ahol azok kapnak lehetőséget, akik eddig kevesebbet futballoztak, úgyhogy nekem ilyen szempontból jól jött a kéthetes szünet. Nagyon nehéz fél év van mögöttem, rengeteget dolgoztam, hogy visszatérhessek.

– Nehezen kezdtük a mérkőzést, kellett egy kis idő, mire felvettük a játék ritmusát – mondta a győztes gólt szerző Németh Milán. – A második félidő viszont már a mienk volt, és végül megérdemelten nyertünk. Ez igazi csapatmunka volt. A gólom? Amikor ellőttem, csak arra gondoltam, hogy ennek gólnak kell lennie. Most két hét szünet jön a bajnokságban, aminek annyira nem örülök, mert ha rajtam múlna, már a hét végén játszanék. Igazából én mindig futballoznék. Ami az eddigi teljesítményünket illeti, nos, így kell folytatnunk. Ha a hazai meccseinket megnyerjük – márpedig ez kötelező –, idegenből pedig megpróbálunk mindig legalább egy pontot elhozni, akkor szép szezonunk lesz. Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, és gratulálni Devecseri Szilárdnak, hogy visszatért a csapatba. Nagyon várta már, és nekünk is nagy szükségünk volt rá, örülök, hogy ilyen gyorsan és ilyen jól végigcsinálta a rehabilitációt.

Kiemelt képünkön: A Haladás játékosai szinte kifutottak a világból Németh Milán találata után. Holdampf (8), Kállai, Kiss és Bosnjak üldözi a gólszerzőt