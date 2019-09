Diadal a BL-meccsen! (óriási galériával)

A kosárlabda Bajnokok Ligája-selejtező első mérkőzésén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely nagy csatában 9 ponttal verte a román aranyérmes Nagyváradot.

A Falco a tavalyi szezonban második bajnoki címét gyűjtötte be, míg az Oradea 2016, és 2018 után a harmadik aranyérmét ünnepelhette a mögöttünk hagyott kiírásban. A román együttes egyszer, a 2016/2017-es szezonban már bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, míg a Falco első alkalommal állt rajthoz a BL-sorozatban.

Reddic látványos zsákolása vezette fel a meccset, de a folytatásban inkább nagyváradi pontokat láthatott a közönsség (4. perc: 4-8). Mintha idegesen játszott volna a Falco, több labdát eladott, nem sikerültek a dobások sem. Egyébként küzdelmes meccset vívtak a felek, kemény párharcokban mentek bele a játékosok. És mind a két csapat próbált szigorúan védekezni. Perl pontjaival kezdett zárkózni a Falco (9. perc: 10-12). De amint közel került szervezett, higgadt ellenfeléhez, az rögtön meglépett. A második negyedet viszont a sárga-feketék kezdték jobban. Kezdte felpörgetni a játékát a szombathelyi alakulat. Olyannyira, hogy Filipovity látványos kosarával át is vette a vezetést a házigazda (14. perc: 20-19).

Ekkor már egyértelműen rendezte sorait a magyar bajnok, átvette az irányítást, átrohant ellenfelén. Amíkor a vendégek mestere időt kért a 16. percben, ekkor már 26-19-re vezetett a Falco. Kellett kis játékvezetői segítség, hogy kijöjjön a gödörből az Oradea – alaposan megszórták faultokkal a bírók a házigazdát. De nem sikerült belassítani a Falcót, a nagyszünetig végül 9 pontot vert ellenfelére – úgy, hogy egyetlen egy triplát sem tudott értékesíteni (20. perc: 32-23). Mind támadásban, mind védekezésben parádés második etapot produkált a szombathelyi gárda.

Fordulás után váltott pontokkal kezdtek a felek. Benke viszont megszerezte az első hazai triplát – a nyolcadik kísérletből (22. perc: 38-25). De nem engedte el nagyon a házigazdát az Oreda. Így „csak” tíz pont körül állandósult a hazai fór. Aztán Benke kapta el nagyon a fonalat, elsüllyesztette csapata második hármasát is. Majd Filipovity pillanati következtek, kénytelen is volt időt kérni a román kispad, mert ismét meglépett a Falco (27. perc: 52-36). Hiába, ismét belelendült Gasper Okorn csapata, szinte minden támadását ponttal zárta. A harmadik negyedet az ihletett formában játszó Filipovity dudaszós triplája zárta (30. perc: 62-44) – közelített a 20 ponthoz a hazai előny.

A negyedik játékrészt viszont 6-0-val kezdte a Nagyvárad. Időt is kért a Falco mestere (32. perc: 62-50). Lake büntetője törte meg az ellenfél rohamát. Kemény játékra váltott a vendég, nagyon nem akart kikapni. De sokat is faultoltak a kapkodó román játékosok – ám sok büntetőt hibáztak a hazaiak. Akadozott a Falco támadójátéka, nem jöttek a pontok, de védekezés működött, így őrizte előnyét (35. perc: 66-52). Ugyanakkor rákapcsolt a vendég, ráérzett a lehetőségre, szívósan faragta a hátrányát, egészpályás letámadással gyötörte ellenfelét (38. perc: 68-56). Végül a játékvezetők támogatását is élvező Nagyvárad ugyan kikapott, de tíz pont alá küzdötte hátrányát – ami nagyon nem mindegy a visszavágó szempontjából.

A Falco legyőzte a román bajnokot, ami komoly fegyvertény, ám ha figyelembe vesszük, hogy már 18 ponttal is vezetett, így azért maradt némi hiányérzet az emberben.

Visszavágó pénteken (18.00) Nagyváradon.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–CSN CSU Oradea 71-62 (12-17, 20-6, 30-21, 9-18).

Szombathely, 2300 néző, Bajnokok Ligája-selejtező, nemzetközi kosárlabda-mérkőzés, v.: Calik (lengyel), Vulic (horvát), Sharapa (belarusz).

Falco: Hooker 6, Váradi 6/3, Filipovity 17/9, Washington –, Reddic 9. Csere: Lake 5, Perl 8, Benke 18/6, Krivacevic 2. Edző: Gasper Okorn.

Oradea: Watson 11/3, Richard 10, Valeika 8, Nicolescu 2, Zekovic 12. Csere: Barnette 2, Markovic 8, Broussard 7/3, Baciu 2. Edző: Cristian Achim.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4-8. 9. p.: 10-12. 14. p.: 20-19. 16. p.: 26-19. 20. p.: 32-23. 22. p.: 38-25. 27. p.: 52-36. 30. p.: 62-44. 32. p.: 62-50. 35. p.: 66-52. 38. p.: 68-56.