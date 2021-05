Diadalmas Haladás VSE – Veszprémben nyert a zöld-fehér futsalcsapat

Az NB I-es futsalbajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában a Haladás a Veszprém vendégeként lépett pályára. A rangadót a szombathelyi nyerték nagy csatában.

Ezt ne hagyja ki! Itt a magyarérettségi megoldókulcsa!

A listavezető zöld-fehéreknél négy kulcsember – Dróth, Darrieer, Vidák és Dávid – játékára sem számíthatott a szakmai stáb.

Balaton Bútor FC Veszprém–Haladás VSE 2-3 (0-2). – Veszprém, 150 néző, NB I-es futsalmérkőzés, felsőházi rájátszás, vezette: Zimonyi, Czene-Joó (Muhari). Veszprém: Spandler – Tatai, Pál, Boromisza, Rutai. Csere: Klcsó (kapus), Friedrich, Komáromi, Montero, Bognár, Ábrahám, Bencsik Á., Fellembek, Bencsik R. Edző: Fehér Zsolt. HVSE: Gyimesi – Horváth P., Simic, Sipos, Vas. Csere: Alasztics, Homlok (kapusok), Kovács M., Nagy K., Hajmási, Vatamanuic-Bartha, Gerencsér, Szakasics, Henrique. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon. Gólszerzők: Montero (27.), Rutai (35.), ill. Nagy K. 2 (13., 20.), Henroque (38.).

Bátor játékkal, letámadással nyitott a Veszprém. De a Haladás is felválallta a nyílt futballt. Egymás hibáiból, eladott labdáiból éltek a felek. Kőkeményen darált a Veszprém, és nem minden faultot fújtak le a játékvezetők. Mindkét oldal kontrákból, átlövésekből veszélyeztetett. Henrique bombája a veszprémi kapufán csattant. Majd Gerencsér löketénél is szerencséje volt a Veszprémnek, a labda a pipáról vágódott vissza a mezőnybe. Kezdte magához ragadni az irányítást a szervezettebb Haladás. De azért Gyimesinek is akadt munkája a szombathelyi kapuban.

Peregtek a percek, és nem találtak fogást egymáson az amúgy gyilkos tempót diktáló felek. Végül megtört a jég. Vészkapus játékra váltott a házigazda, a középről elengedett hazai bombát védte Gyimesi, a kiperdülő labdát Nagy Kevin szelídítette meg, és emelte a saját hatosa előteréből az üresen hagyott veszprémi kapuba (13. perc: 0-1). Hiába kért időt a Veszprém, lendületben maradt a Haladás. De már úgy tűnt, hogy nem születik újabb gól az első félidőben, amikor 12 másodperccel a vége előtt Nagy Kevin húzta meg a bal szélen, a lapos lökete pedig Spandler kapus lábai között talált utat a hálóba. Így nyugodtabban vonulhatott pihenőre a Haladás.

Fordulás után nagyon bekezdett a Veszprém, több komoly helyzetet is kialakított. De Gyimesi vezérletével túlélte a nehéz időszakot a Haladás, rendezte a sorait. Azonban támadásban maradt a házigazda. Igaz, néhány kontrára ekkor már futotta a zöld-fehérektől is. Montero átlövésével azonban szépíteni tudtak a roppant motivált, harcias hazaiak (27. perc: 1-2). Egyre feszültebb lett a hangulat. A hazaiak a góltól belekesedve rohamoztak tovább gőzerővel. Nagyon kinyíltak, így komoly lehetőségek adódtak a Haladás előtt is. A játékvezetők nehezen tudták követni az eseményeket – mindkét gárda korán elérte az öt csapatfaultot.

A Haladás jutott kisbüntetőhöz, de Spandler védte Vas próbálkozását. Rá szűk egy percre egy kósza ellentámadást zárt góllal a Veszprém, így kiegyenlített (2-2). Bő három perccel a vége előtt vészkapus játékra váltott a HVSE. Ami nyerő taktikának bizonyult: Henrique találatával vette vissza a vezetést a Szombathely. Most a Veszprém vetett be vészkapust. De a Haladás jól védekezett – és kicsikarta a roppant fontos győzelmet!

A Haladás legközelebb május 10-én, hétfőn (18.30) lép pályára, a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján a Nyírgyulajt fogadja.