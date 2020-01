Diákolimpiai bajnoki címet szereztek a körmendi kosarasok

Veretlenül, magabiztosan szerezte meg a diákolimpiai bajnoki címet a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium fiú-kosárlabdacsapata az V–VI. korcsoportosok A kategóriás országos döntőjében.

Vas megyéből egy év szünet után a körmendi Kölcsey jutott be a megyei döntő és az országos elődöntő megnyerése után a nyolcas döntőbe. Az Egis Körmend felnőtt-, illetve utánpótláscsapatában pallérozódó fiatalok esélyesként vághattak neki a debreceni tornának. A várakozásnak megfelelően mindhárom csoportmérkőzésüket megnyerték.

Kölcsey–Illyés, Dombóvár 87-62 (25-15, 23-16, 19-19, 20-12).

Kölcsey: Érsek 16/9, Kiss Benedek 23/15, Kiss M. 16, Habel 10, Balogh 8. Csere: Szívós 8, Parcsami 6/6, Mihály, Gyánó, Kiss Barnabás. Edző: Kocsis Tamás, Érsek István.

Már az első félidőben nagy előnyt építettek ki a körmen­diek, a másodikban egy kis megtorpanás után tovább növelték a különbséget.

Kölcsey–Berzsenyi, Sopron 74-34 – leléptetés.

Kölcsey: Érsek 9/3, Kiss Be. 19/9, Kiss M. 3/3, Martinez 10, Balogh 8. Csere: Takács 14/12, Habel 4, Parcsami 2, Szívós 3, Mihály 5/3, Gyánó, Kiss Ba.

A második csoportmeccs­re már csatlakozott a csapathoz Takács Kristóf és Martinez Ralf, akik hazaértek az Egis Körmend lettországi Európa Kupa-mérkőzéséről. Már az elején elhúztak a vasiak, és idő előtt ért véget a találkozó, amikor a diákolimpia szabályainak megfelelően elérte a 40 pontot a különbség.

Kölcsey–Tóth Árpád, Debrecen 79-71 (24-18, 28-15, 16-13, 11-25).

Kölcsey: Érsek 9/6, Kiss Be. 7, Kiss M. 7/6, Martinez 20, Balogh 23/3. Csere: Takács 16/3, Habel 2, Parcsami 2, Szívós 3/3, Mihály, Gyánó, Kiss Ba.

Szorosabb győzelmet hozott a házigazdák csapata elleni találkozó. Igaz, a félidőben még 19 ponttal jártak előrébb a körmendiek, és míg a csapatukban mindenki kapott lehetőséget, közelebb lopták magukat a jól dobó debreceniek. De a győzelmet nem fenyegette veszély.

A csoportgyőztes Kölcsey a B csoportban második törökbálintiakkal találkozott az elődöntőben.

Kölcsey–Bálint Márton, Törökbálint 76-35 (35-16, 19-13, 22-6) – leléptetés.

Kölcsey: Érsek 8/6, Kiss M. 11/6, Kiss Be. 12, Martinez 18., Balogh 15. Csere: Takács 6/3, Habel 4, Szívós.

Már az első tíz percben hatalmas előnyre tett szert a Kölcsey csapata, és igyekezett a fináléra tartalékolni, gyorsan – leléptetéssel – lezárni a találkozót.

A döntőben ismét összekerült a Kölcsey és a debreceni Tóth Árpád Gimnázium együttese. Ezúttal 13 ponttal bizonyultak jobbnak a vasiak.

Kölcsey–Tóth Árpád, Debrecen 85-72.

Körmend: Érsek 5/3, Kiss M. 15/9, Kiss Be. 26/12, Martinez 11, Balogh 11/3. Csere: Takács 13/9, Habel 4.

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium együttese az utóbbi hat tanévből ötször bejutott az országos döntőbe és mind az ötször érmet is hozott haza; 2016 és 2017 után 2019-ben is aranyat. A csapatból Érsek Marcell, Kiss Benedek és Kiss Mátyás másodszor lett a Kölcseyvel diákolimpiai bajnok.

– Csak a legutolsó meccs, a döntő volt egy kicsit nehezebb. A fiúk az egész tornán jól játszottak, esélyeshez méltón, viszonylag simán nyerték meg a diákolimpiát – értékelt Kocsis Tamás edző. – Köszönjük az Egis Körmend segítségét, hogy minden játékost elengedett a döntőre.

A körmendiek fölényét jól mutatja, hogy a csapatukból hárman – Balogh Máté, Takács Kristóf és Kiss Mátyás – is tagjai lettek az All Star-csapatnak.