Diákolimpikonokat jutalmaztak Szombathelyen

Folytatódott a hagyomány, az előző tanév legkiemelkedőbben szereplő szombathelyi diákolimpikonjait köszöntötték és jutalmazták a város vezetői.

Sok-sok éves hagyomány, hogy Szombathely önkormányzata és a városi diáksport bizottság egy nagy ünnepi rendezvényt szervez azoknak az általános és középiskolás diákoknak, akik az előző tanévben a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) diákolimpiai országos döntőiben érmet szereztek, illetve azoknak a bajnokoknak, akik a sportági szakszövetségek által rendezett diákolimpiákon a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel.

Volt mit ünnepelni (kicsit szűkösnek is bizonyult a Városháza nagyterme), hiszen a 2018/2019-es tanév eredményei alapján 174 gyermek kapott meghívást, és ebből 81-en országos diákolimpiai bajnokok lettek, a többiek ezüst-, illetve bronzéremmel büszkélkedhetnek.

Az MDSZ-rendezésű sportágak közül az asztalitenisz, a duatlon, az atlétika, a torna, az úszás, a játékos sportverseny, a kézilabda és a kosárlabda hozta a legnagyobb szombathelyi sikereket, a szakszövetségi rendezésű diákolimpiákon további 11 sportágban született szombathelyi elsőség.

Mindenkinek, akinek a munkája ott van az eredményekben, a diákoknak, felkészítőiknek és a sportolásukhoz a hátteret megteremtő szülőknek is gratulált köszöntőjében dr. Nemény András, a város polgármestere. Reményét fejezte ki, hogy többször találkoznak még díjátadón, és talán olyan is akad majd, aki felnőtt olimpikon is lesz.

A polgármesteren kívül Horváth Attila sportért is felelős alpolgármester, Tóth Kálmán, a (többek között) sportbizottság és Varga Jenő, a városi diáksport bizottság elnöke személyesen is gratulált a fiataloknak, akik oklevelet és hátizsákot kaptak.