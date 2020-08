Döntetlen a női zöld-fehér rangadón

A női labdarúgó NB I. 3. fordulójában döntetlen született a nyugat-magyarországi, Viktória-Győr zöld-fehér rangadón.

Haladás-Viktória FC-ETO FC Győr 1-1 (0-1). – Szombathely, Király Sportlétesítmény, 200 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Hegyi.

Haladás-Viktória FC: Bíró – Bíró – Balogh, Horti, Jánosi, Hajba – Harsányi (Németh Zs., 63.), Fördős, HERCZEG, Kovács V. – Németh A., SZIL. Edző: Szabados György.

Győr: Bokros – Feketevízi (Tillinger, 63.), Kránicz, Maráz, Flek – Plóner (Sali, 77.), Bódai, Zsédely, Vida (Gaál, 84.) – Rublíková, ÖREG. Edző: Kulcsár Zsolt.

Csakúgy mint a nyitányon, a Kelen ellen, ezúttal is szépszámú nézősereg látogatott ki a Haladás-Viktória bajnokijára. Az első félidőben enerváltan, pontatlanul futballoztak a szombathelyiek. A vasiak csak árnyékuk voltak önmaguknak, nem hatott a meglepetés erejével, hogy szűk félóra elteltével a vendég győriek megszerezték a vezetést. Igaz, találatukhoz jó adag szerencse, egyéni hiba is kellett. A félidő hátralévő részében is a kisalföldiek futballozta jobban és több, kisebb helyzetet is kidolgoztak. Szünet után egy teljesen más felfogásban játszó, sokkal jobban futballozó vasi csapat lépett pályára – és hamar ki is egyenlített. Az 51. percben Herczeg bal oldali szögletét a hosszún érkező Szil a bal sarokba fejelte (1-1). A folytatásban is a szombathelyiek domináltak, rengeteg helyzetet kidolgoztak, ám ezeket rendre el is hibázták. A vendégek ekkor jobbára csak a védekezéssel voltak elfoglalva, őrizték a döntetlent. A Haladás-Viktória az első félidőben gyengén futballozott, szünet után már sokkal jobban. A szombathelyiek összességében közelebb álltak a győzelemhez. Gólszerzők: Szil (51.), illetve Öreg (29.).

Szabados György: – Az első félidőt átaludtuk, nem volt meg a kellő tűz, nem voltunk elég élesek, amivel mérkőzést lehet nyerni. A második félidőben sok helyzetet kidolgoztunk, egyet belőttünk. Sajnos 45 perc előnyt adtunk ellenfelünknek – a csütörtöki, MTK elleni összecsapáson ennél sokkal több kell.

További eredmények: Diósgyőr-Kelen SC 4-0, FTC-Astra 3-3, MTK-St. Mihály-Szeged 6-0.

A 4. fordulóban a Haladás-Viktória csütörtökön 18 órakor a Haladás Stadionban az M4 Sport kamerái előtt fogadja az MTK együttesét.