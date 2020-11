Döntőt vív a Crushers – Szombaton az erős Győr lesz az ellenfél

Szombaton 12 órakor a Győrhöz közeli Nyúl településen rendezik meg a 2020-as divízió I-es amerikaifutball-bajnokság döntőjét, a Győr Sharks–NBA Crushers összecsapást.

A két csapat az alapszakasz első játéknapján már találkozott egymással, a kiélezett csatát akkor 26-28-ra veszítette el a szombathelyi alakulat. A Győr egyébként veretlenül menetelt el a döntőig.

– A Győr Sharks az elmúlt években a profi-félprofi HFL liga meghatározó csapata volt, azért állt rajthoz az idén a divízió I.-ben, mert a koronavírus-járvány miatt sok csapat visszalépett a HFL ligától, a megmaradt klubokat pedig a divízió I.-be sűrítették be – adott helyzetelemzést Májer László, az NBA Crushers elnöke, egyben játékosa. – Ez is jelzi, hogy riválisunk milyen szintet, erőt képvisel.

Kiváló ukrán irányítóval rendelkezik, minőségi amerikai játékosokat vet be – a válogatott magyar amerikai focisták mellett. Szervezett, összeszokott társaság. Ráadásul a mezőny egyik legfelkészültebb szakmai stábja dirigál náluk, a főedző például az a Boda Gábor, aki egyben a Magyar Amerikai Futball Szövetség elnöke is. De nincs félnivalónk, hiszen mi is jó csapat vagyunk, és az előző meccsek azt bizonyítják, hogy a formánkkal sincsen probléma. És természetesen igyekeztünk tanulni a Győr elleni előző mérkőzés tapasztalataiból. Azon az összecsapáson egyébként kis szerencsével mi is nyerhetünk volna. A HFL-múlt, -rutin, a hazai pálya talán ellenfelünk mellett szól. Ugyanakkor az előző két divízió I-es bajnokságot mi nyertük meg, egyik aranyérmet sem véletlenül érdemeltük ki – és arra készülünk, hogy zsinórban a harmadik bajnoki címet is begyűjtsük. Nincs veszítenivalónk. Becsülettel felkészültünk, motiváltan fogunk pályára lépni. Ráadásul a kulcsembereink közül ezúttal mindenki bevethető. Bizakodva várjuk a döntőt – szeretnénk szépen zárni ezt a koronavírus-járvány miatt hektikusra sikeredett 2020-as szezont.