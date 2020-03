Dr. Vincze Balázs a fiatal vízilabdásokért is felel

Az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület szakmai igazgatója, dr. Vincze Balázs keze alá tartozik a hazai utánpótlásképzés nagy része

A játékosként többek között kétszeres Európa-bajnok játékosa, dr. Vincze Balázs napjainkban is több fronton segíti a honi vízilabdát. Vincze az OB I-es AVUS szakmai igazgatója, emellett a tehetséggondozó utánpótlás szövetségi kapitánya, az utánpótlás bizottság tagja és az U16-os válogatott szövetségi kapitánya. Azaz van rálátása az utánpótlás helyzetére.

– A szövetség évekkel ezelőtt indított egy tehetséggondozó programot, mely az egész országot lefedi – mondta dr. Vincze Balázs. – Négy régiót hozott létre a legtehetségesebb 12 és 13 éves gyerekek részére – az északit, az alföldit, a budapestit és a dunántúlit. Ez összesen tehát nyolc csapatot jelent, valamennyinek külön edzője van. Az együttesek havonta egyszer, egy kétnapos tehetséggondozó edzés keretében találkoznak. Ilyenkor edzőink naponta 2×2 órás tréningeket tartanak számunkra. Együttesenként ez 25-30 fiatalt jelent, természetesen ugyanúgy lehet bekerülni, ahogy ki is. A legnagyobb merítési lehetőség a budapesti régióban van. Ezen kívül a 14 és 15 évesek tartoznak még hozzám, itt mindkét korosztályban A és B válogatott van, ami összesen nagyjából félszáz fiatal pólósból áll. Összesen a négy korosztályban mintegy 300 gyereket mozgatunk meg közel 40 edző irányítása alatt. A játékosok az első körben a klubedzők ajánlása alapján kerülnek be, majd ezt követően már a mi trénereink választják ki a legtehetségesebbeket. Ez különböző tesztek, a bajnokságban nyújtott teljesítményük alapján történik. Nem egyszerű ennyi fiatalt szemmel követni, hiszen a régiós tehetséggondozó edzések egy időben vannak, úgyhogy az egyik nap Budapesten, a másikon valamelyik vidéki helyszínen vagyok. De természetesen így is képben vagyok a játékosokat illetően, rendszeresen beszélek telefonon a klubedzőkkel és e-mailen is tartjuk a kapcsolatot. Sok tehetséges gyerek van, viszont sokan közülük le is morzsolódnak. Abban bízunk, hogy nem azért, mert megunták a vízilabdát, hanem mert fizikálisan, gyorsaságban nem fejlődnek annyit, mint kellene. Ami a szombathelyi utánpótlást illeti, rengeteg tehetséges pólósunk van, legutóbb a 14 évesek válogatott összetartására Kovács Kevin, az 15 esztendősekére Mercs Árpád, Varga Botond kapott meghívót. A 16 éves korosztály válogatott edzőtáborában – melynek szövetségi kapitánya vagyok – Antoni Barnabás vett részt. Jól állunk tehetségekkel, de fontos, hogy a felnőttcsapat megőrizze OB I-es tagságát – mert az az együttes van a „kirakatban”.