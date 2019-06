Duatlon-ob négy vasi aranyéremmel

A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub három csapata és Kovács Levente duatlon országos bajnoki címet szerzett.

Immáron ötödik alkalommal rendezték a sprint távú duatlon országos bajnokságot (ob) Balatonbogláron. Összesen 861 versenyző állt rajthoz, közülük 786 ért célba. A futás során a sprint távon indulóknak először kétszer, majd a kerékpár után egyszer kellett felfutni a gömbkilátóhoz, de a kisebbeknek is erős emelkedő is tarkította a futópályát.

A kerékpározás a 7-es főút teljes lezárása mellett széles és kimondottan jó minőségű aszfalton zajlott. Először a gyermek korcsoport küzdelmei zajlottak, melyben erős fiú csapattal állt rajthoz a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub. Egyéniben Hóbor Lehel állhatott ki a díjazottak közé ötödik helyezésével, míg csapatban remekeltek a vasiak, Hóbor Lehel, Medvegy András, Laki Barnabás az első helyen végzett. A Marton Lázár, Kiss Gábor, Pongrácz Alex összetételű gárda kilencedik lett.

Ezt követően a serdülők futamai zajlottak. Itt csapatot nem tudtak állítani a vasiak – a fiúknál ugyanis betegség és egyéb kötelező elfoglaltság miatt sokan hiányoztak. A lányoknál Stumpf Anna ennek ellenére éppen lemaradt a díjazásról, hetedik helyezést ért el. Déltől a legkisebbek foglalták el a pályát.

Az Újonc 1 korosztályban öt kőszegi lány is elindult, így itt is csapatban is érdekeltek voltak a kőszegiek. A fiúknál egyéniben országos bajnok lett Kovács Levente (a korosztályában még fiatalabbként), a lányoknál Hóbor Enikő negyedik lett, míg csapatban itt is első lett a kőszegi egyesület (Hóbor Enikő, Ürmös Panka, Kiricsi Flóra összeállításban). Az Újonc 2 korosztályban szintén szép eredményeket értek el a kőszegi versenyzők.

Ezt követően a teljes (sprint táv – 5km futás –20 km kerékpár – 2,5 km futás) versenyszámaival folytatódtak a küzdelmek. Először a lányok álltak rajthoz. A junior és ifi versenyzőknek a korai Triatlon Európa-bajnokság miatt ezt a versenyt a szakvezetés válogatóként is figyelembe vette, ennek megfelelően szoros verseny alakult ki.

A lányok itt is szépen szerepeltek, olyannyira, hogy csapatban országos bajnoki címet szereztek a kőszegiek – Hóbor Eszter, Kovács Anna, Medvegy Nóra összeállításban. Végül az utolsó futamban voltak még kőszegi versenyzők, itt Thaler Levente szerepelt az ifjúsági fiúk mezőnyében először ezen a távon.

Másnap a mix-váltó ob-val folytatódott a duatlonhétvége. Ezen a napon csak egy váltóval voltak érdekeltek a vasiak – mégpedig a gyermek korosztályban. Ennek ellenére tovább folytatták az éremgyűjtést, hiszen a Básthy Katalin–Hóbor Lehel–Molnár Hanna–Laki Barnabás összeállítású váltó a harmadik helyet szerezte meg. Így tehát a verseny zárásakor is dobogóra állhattak a kőszegi gyerekek.

Kőszegi eredmények. Egyéni.

Gyermek fiú (2-8-1 km) (87 induló): 5. Hóbor Lehel 26:20, 11. Medvegy András 27:16, 15. Laki Barnabás 27:27.

Gyermek lány (2-8-1 km) (72 induló): 39. Básthy Katalin 30:55, 45. Molnár Hanna 31:31

Serdülő fiú (3-12-1,5 km) (61 induló): 38. Neudl Gábor 41:23

Serdülő lány (3-12-1,5 km) (46 induló): 7. Stumpf Anna 41:21, 23. Bozsó Fanni 44:33. Újonc 1 fiú (0,8-2-0,25 km) (19 induló): 1. Kovács Levente 09.35.

Újonc 1 lány (0,8-2-0,25 km) (22 induló): 4. Hóbor Enikő 10:08. 9. Ürmös Panka 10:48 10. Kiricsi Flóra 10:50, 11. Kiricsi Fanni 10:51, 14. Kiss Boglárka 11:28.

Újonc 2 fiú (1-4-0,5 km) (65 induló): 11. Hóbor Álmos 15:15.

Újonc 2 lány (1-4-0,5 km) (57 induló): 13. Horváth Anna 15:43, 27. Kovács Fanni 17:10.

Ifjúsági lány (5-20-2,5 km) (36 induló): 6. Hóbor Eszter 01:02:58, 9. Kovács Anna 01:03:41, 13. Medvegy Nóra 01:06:41, 33. Fekete Adél 01:23:41.

Junior lány (5-20-2,5 km) (14 induló) : 9. Pillisz Réka 01:06:29.

Ifjúsági fiú (5-20-2,5 km) (42 induló): 20. Thaler Levente 01:01:53.

Senior 2 (45–49 év) (5-20-2,5 km) férfi (39 induló): 1. Hóbor Péter 00:57:11. Senior 3 (50–54 év) (5-20-2,5 km) (12 induló):

2. Gódor Béla 01:02:38.

Csapat, gyermek fiú (2-8-1 km): 1. Kőszegi Triatlon és Úszó Klub „A” 01:21:03, 9. Kőszegi Triatlon és Úszó Klub „B” 01:27:59.

Újonc 1 lány (0,8-2-0,25 km): 1.Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 31:46.

Ifjúsági lány (5-20-2,5 km): 1. Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 13:20.

Eredmények (mix váltócsapat ob):

Gyermek korosztály (4×/1-4-0,5/ km): 3. Kőszegi Triatlon és Úszó Klub 59:08.