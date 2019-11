Dubai Aranyérmet szerzett távolugrásban a para atlétikai világbajnokságon szombathelyi Ekler Luca

Csütörtökön kezdődött meg az Egyesült Arab Emírségekben a para atléták idei – a jövő évi paralimpiára is kvalifikáló – világbajnoksága.

A női távolugrás T38-as kategóriájában a szombathelyi Ekler Luca – jelenleg a TFSE atlétája – szombaton állt rajthoz. Nagy esélyesként indult, hiszen ő tartja a világcsúcsot 5,51 méterrel. Kihívója persze nem egy akadt, ott volt a mezőnyben például a címvédő, az orosz Margarita Goncsarova is.

Nos, új világbajnokot avattak, mert Luca maga mögé utasította a mezőnyt.

A harmadik sorozatban elért 5,31 méter volt a legjobbja, ezzel megjavította Goncsarova négy évvel ezelőtt elért világbajnoki csúcsát (5,09) is. Az ezüstérmet az orosz rivális szerezte meg 5,10 méterrel, a bronzérmes a brit Olivia Breen lett 4,93-dal. A 21 éves Ekler Luca győzelmével jövő évi tokiói paralimpiára kvótát szerzett. De még vannak feladatai Dubaiban is, hiszen 100 és 200 méteres síkfutásban is nevezték. Előbbi versenyt kedden, utóbbit szerdán rendezik.