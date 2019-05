Eb-főpróba – Három év után újra lesz női röplabda nemzetközi Savaria Kupa

Két év szünet után újra lesz Szombathelyen nemzetközi női röplabda Savaria Kupa – augusztus 10–14. között a hó végi Európa-bajnokságra készülő válogatottak közül öt az Arena Savariában tart főpróbát.

– Megértő fülekre találtunk a Magyar Röplabda Szövetségben, egybeesett a mi szándékunk, hogy elevenítsük fel a hagyományos női röplabda Savaria Kupát – és 2016 után újra rendezzük meg, immár a 38.-at – a magyar női válogatott szövetségi kapitánya, Jan De Brandt azon kívánságával, hogy az Európa-bajnokság finisében egy nagy légterű csarnokban próbálják meg szimulálni a Papp László Sport­arénát – jött a jó hírrel Kalmár Attila, a Pannonsport Szervező és Marketing Kft. (egyik) igazgatója.

A 31. női röplabda-Európa-­bajnokságot 24 csapattal augusztus 23. és szeptember 8. között rendezik Törökországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában. A magyarok a házigazda jogán indulhatnak, a C csoport küzdelmei Budapesten, a Papp László Sportarénában lesznek augusztus 23–29. között, a magyarok mellett Azerbajdzsán, Horvátország, Észtország, Románia és Hollandia szerepel még a hatosban.

Természetesen a felkészülés már javában tart, már több mérkőzést is játszottak Tálas Zsuzsannáék. Annál is inkább, mert ezen a hétvégén indul az európai szövetség (CEV) sorozata, az Európai Arany Liga, ahol a magyarokra a közeljövőben hat csoportmeccs vár. Az Európa-bajnokságra való felkészülés finisében viszont Szombathely lesz válogatottunk állomáshelye. Augusztus 4-étől egy hétig edzőtáboroznak legjobbjaink az Arena Savariában, aztán augusztus 10-én kezdődhet az ötcsapatos torna – négy olyan ellenfél fogadta el a meghívást, amely szintén Eb-résztvevő – Görögország, Spanyolország, Franciaország és Szlovénia. A mérkőzéseket ingyenesen lehet majd meg­tekinteni.

A korábbi években megszokhattuk, hogy a Pannonsport Kft. látja el a szombathelyi nagy sportrendezvények jó részének helyi szervezési feladatait. A rendezői-szervezői munkát olyan magas szinten és közmegelégedésre végezték, hogy a cég jó ideje már „idegenben” is kap nagyszabású feladatokat. Januárban Kalmár Attila és lánya, Kalmár Melinda csapata bonyolította a budapesti asztalitenisz felnőtt World Tour-viadalt (amely utánpótlás-változatának már több éve késő ősszel Szombathely ad otthont – ez szolgált a még komolyabb rendezvények referenciájául). Két éve Győrbe költöztette a kötöttfogású Magyar Nagydíjat a birkózószövetség – a szombathelyi helyszínhez már nem ragaszkodott, de a rendezői csapathoz igen. A legutóbbi nagy-nagy feladat az áprilisi budapesti egyéni asztalitenisz-világbajnokság volt a Hungexpo területén három csarnokban. És ezzel még koránt sincs vége.

– Huszonkilenc éve éppen a röplabda Savaria Kupa kapcsán kezdtünk bele ebbe a tevékenységbe, és ez idő alatt nagyon komoly tapasztalatokat szereztünk, a munkánkkal sikerült megfelelni nemcsak a magyar, de az adott sportág világszövetségei elvárásainak is. Júniusban a győri junior torna-világbajnokságon, júliusban a budapesti veterán asztalitenisz-Európa-bajnokságon dolgozunk. Ezen a két világversenyen nemcsak a logisztikai feladatokért – szállás, étkezés, szállítás, résztvevők akkreditálása, nyitó-, záróünnepség, díjátadások, versenyhelyszín-berendezés – felelünk, hanem a versenyek pénzügyi részéért is. Ez lesz minden idők legnagyobb veterán-Eb-je, 3400 versenyző és 800 kísérő jelentkezését, befizetését is kezelnünk kell. Közreműködünk még a budapesti helyszínű júliusi vívó-világbajnokságon és az októberi, U23-as birkózó-világbajnokságon is – sorolta Kalmár Attila.

– De a hagyományos szombathelyi rendezvényeket is tudjuk folytatni. Talán a tavalyi U18-as vízilabda-világbajnokság – amelyet imádtak az emberek, naponta 2000-2500-an szurkoltak – erősítette meg az önkormányzatot abban, hogy szükség van nagy nemzetközi sporteseményekre. November óta újra hangsúlyosabban támogatják ezeket. Szombathely sok szempontból ideális színvonalas, nemzetközi sportrendezvények helyszínéül. Jó a földrajzi pozíciója, vannak megfelelő sportlétesítményei, a városvezetés támogató, a szervezést lebonyolító cég professzionális. Bizonyos esetekben viszont korlátot jelent, hogy nincs elegendő szálláshely. De vannak még erre az évre is komoly szombathelyi feladataink. A Savaria Kupát követően szeptember 4–8-án újra megrendezhetjük a tornavilágkupát, november 5–10-én ötven országból várjuk a résztvevőket az ifjúsági asztalitenisz ­World Tour-versenyre. Kuriózum lesz a decemberre tervezett nemzetközi lövészverseny a Haladás sportcsarnokában – és az évet természetesen a hagyományos Szilveszter Kupa teremfocitornával zárjuk.