Edzenek, bunyóznak a kőszegiek

Zajlik az élet a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület háza táján – egymást érik a hazai és nemzetközi erőpróbák.

Budapest adott otthont az Énekes Istvánról elnevezett, az ifjúsági korosztálynak kiírt ökölvívó emlékversenynek. Az erőpróbán a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület hárman sportolója (Lukács Tifani/büki szakosztály 54 kg, Pesti Gabriella 64 kg, Málics Norbert/büki szakosztály 81 kg) lépett ringbe. A legjobban Lukács Tifani teljesített, aki bejutott a döntőbe, ott azonban kikapott szegedi riválisától, ezüstéremmel zárta a tornát.

A 11. Tóth Ákos nemzetközi emlékversenyre három kőszegi bunyós nevezett: Buza Rómeó junior 54 kg, Buza Rafael junior 57 kg, Jankó Krisztián elit 69 kg. Buza Rómeó első ellenfele betegség miatt visszalépett, így rögtön a döntőbe jutott. A fináléban szlovén riválissal mérkőzött meg. Sikerült annyira erősen és pontosan kezdenie, hogy ellenfele már az első menetben megtört, így döntő fölénnyel nyerte a mérkőzést – és gyűjtötte be az aranyérmet. Buza Rafael első mérkőzésén svéd bunyóst verte egyhangú pontozással.

A másnapi döntőben is remekül teljesített, magyar riválist vert biztosan, és testvéréhez, klubtársához hasonlóan ő is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Jankó Krisztián első meccsén nagy csatában maradt alul egy svéd öklöző ellen. A bronzéremért pedig nem kellett ringbe lépnie, ellenfele ugyanis sérülés miatt visszalépett.

A kőszegi klub kiválósága, Hámori Ádám az elit férfi válogatott oszlopos tagjaként az idei évben már megjárta a tatai edzőtábort, és a napokban tért haza Angliából, ahol egy héten keresztül több nemzet válogatott ökölvívójával gyakorolhatott, sparringolhatot.

– Új lendületet kaptam ezzel az angliai edzőtáborral – fogalmazott Hámori Ádám. – Motivációt tudtam meríteni a légkörből – ezt minden bunyósnak át kéne, át kellene élnie, profizmust tapasztaltam a legapróbb részletekig. Másrészt rávilágított arra is, hogy mennyire le vagyunk maradva a nemzetközi élmezőnytől, és most nem a versenyzőink képességeire gondolok. Biztos vagyok benne, hogy javunkra válnak ezek a nemzetközi edzőtáborok, és ha minden a helyére kerül, jönnie kell az eredményeknek. És végre a szerencse is mellénk állhatna. Két hét van hátra az olimpiai kvalifikációig, a nagy melót elvégeztem, bízom benne, hogy a sok munka eredménnyel is párosul.