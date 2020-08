Edzésbe álltak a körmendiek

Az Egis Körmend kosárcsapata elkezdte a felkészülést a következő szezonra. A piros-feketék Ziga Mravljak vezetőedző és szlovén segítője, Leon Subotic irányításával komoly munkát végeznek a következő hetekben.

– Rég volt már, hogy aktívan élhettünk a kosárlabdának, hiszen a március közepétől egyre fokozódó járvány miatt megváltozott az életünk és nem kis hiányérzetünk volt az utóbbi néhány hónapban. Most nagyon örülök, hogy ismét labdapattogástól hangos a csarnok, nagyon vártuk ezt az időszakot – mondta elöljáróban Ziga Mravljak, az Egis Körmend szlovén származású vezetőedzője, aki a Lengyelországba távozó Matthias Zollnert váltotta a kispadon.

A körmendi vezetőedző elmondta, hogy tizennégy napig zárt kapuk mögött edzenek és szigorú, pontról pontra felépített program mentén építkeznek. A menetrend összeállításában a teljes edzői stáb részt vett, de ezúttal valami másra volt szükség, mint a korábbiakban, hiszen nagyon sok idő telt el edzések, meccsek nélkül. Most a fizikai felmérések időszaka van, feltérképezik, hogy kinek milyen a jelenlegi állapota. A felmérések után – a közös edzésmunka kiegészítéseként – minden játékos kap egyéni programot is, amelyet végig kell csinálnia az edzőteremben.

– Úgy látom, hogy az összes játékosunk jó formában van, így van mire alapoznunk a következő hetekben. Az első edzésen nagyon sokan voltunk, összesen tizenheten, csak az egyik amerikai légiósunk, Jagan Mosely hiányzott. De a távolléte igazolható, hiszen éppen a koronavírustesztjének eredményére várunk. Rövid időn belül ő is csatlakozik hozzánk. Az említett nagy létszám szűkülni fog a későbbiekben, de ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok előtt bezárulnak a kapuk. Napról napra jobb teljesítményre ösztönözzük őket és próbáljuk megértetni velük, hogy bárki a felnőtt csapat közelébe érhet. Ráadásul az U20-as csapatnál is nagyon komoly edzések vannak, így ott sem ússza meg senki a munkát.

Ziga Mravljak kiemelte, hogy a külföldi játékosok kiválasztásánál nagyon fontos szempont volt, hogy olyan kosarast igazoljanak, akinek karaktere beleillik a csapatba. Xavier Thames és Travis Taylor régi ismerősök, mindketten nagyszerű játékosok és nagyszerű emberek. A két új igazolás – Jagan Mosely és Xeyrius Williams – kapcsán is érdeklődtek korábbi edzőiknél.

– Nagyon sok játékost néztünk meg, végül úgy láttuk, hogy a tudás, a minőség és az emberi tényező az általunk kiválasztott kosarasoknál nagyon jól együtt vannak. Összességében nehéz most még bármit is mondani a csapatról, annyit viszont már most látok, hogy jó lesz a kémia, már az első alkalommal nagyszerű volt a hangulat. Úgy vélem, összetartó társaságról van szó. Persze a pályán bizonyítani, az egészen más, de mi minden erőnkkel és tudásunkkal azon leszünk, hogy a legjobbat hozzuk ki a csapatból. Egytől egyig jól tudjuk, mit jelent Körmenden a kosárlabda, ennek a sportágnak az erejét egy percig sem téveszthetjük szem elől. Jómagam és a teljes edzői stáb – Leon Subotic másodedző, Sasa Ogrizovis erőnléti edző, Patai Benjamin edző, Németh Levente sportmunkatárs és természetesen Rácz Renáta masszőr – mindannyian a legjobb eredményekért dolgozunk. Tudjuk, mi a célunk és mindent meg is teszünk érte.

A piros-feketék vezetőedzője arról is beszélt, hogyan alakul a Körmend felkészülési programja. Edzőmeccsen először a Zalaegerszeg ellen lépnek pályára augusztus 25-én, ez zárt kapus meccs lesz. Három nappal később a Szolnokkal mérik össze magukat szintén zárt kapuk mögött. Ezt követően a közeli osztrák kisvárosban, Güssingben töltenek el néhány napot edzőtáborban, amelyet újabb felkészülési meccsel zárnak le. Az első nyilvános szereplés várhatóan szeptember 12-én lesz, a tervek szerint a KK Cibona Zagreb vendégeskedik Körmenden. Ha a vírushelyzet lehetővé teszi, szeptember közepén részt vesznek a nagy múltú egerszegi Göcsej Kupán, onnan meg már nincs messze az október harmadikai bajnoki nyitány. A FIBA Europ Kupa sorsolását online tartják augusztus 18-án, a lehetséges ellenfelek kiléte akkor válik bizonyossá. A tervek szerint az Alpok Adria Kupa sorozatában az idén ismét a fiatalok bizonyíthatnak majd.