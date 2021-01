Edzésben a zöld-fehérek – Két játékos is távozott a Szombathelyi Haladás csapatától

Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapata. A zöld-fehérektől távozott Horváth Olivér és Tóth Barna.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bő egy esztendővel ezelőtt, a 2019/20-as másodosztályú bajnokságban 21 forduló után a Haladás 20 ponttal a kiesést jelentő, 18. helyen állt. Aztán Mátyus János vette át a szakmai munka irányítását – most, a 2020/21-es idényben 21 kört követően 33 ponttal a hatodik a zöld-fehér csapat, mindössze hét pontra a feljutást jelentő második helytől.

A Haladás valamennyi, nála jóval nagyobb költségvetésből gazdálkodó együttesnek is méltó ellenfele volt. A szombathelyieknek különösen a csapatvédekezése javult fel a korábbiakhoz képest, holtversenyben a harmadik legkevesebb (20) gólt kapták a mezőnyben. A szurkolók is vevők Ráczék futballjára, amíg a koronavírus engedte, rendre több ezer néző látogatott ki a Rohonci útra, az egyik legmagasabb átlagnézőszám a Haladásé az NB II-ben.

– Három időszakra osztanám az elmúlt egy évemet – kezdte Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Az első a tavaszi szezon volt, amikor villámgyorsan tüzet kellett oltanom, az volt a feladatom, hogy az NB II-ben tartsam a Haladást. Nem volt idő taktikai ­variációk begyakorlására, valamennyi meccs egy kisdöntővel ért fel. Nagyon mélyről indultunk, végül sikerült teljesíteni a kitűzött célt. A második időszak a nyártól datálódik, remekül sikerült a felkészülésünk, ekkor már volt időnk a taktikát begyakorolni, két-három játékrendszert is elsajátíttatni a fiúkkal – ezeket meccs közben is tudtuk váltogatni.

Tavaszhoz képest játékban és eredményességben is előreléptünk, stabil középcsapat lett a Haladás. A harmadik időszak onnantól kezdődött, amikor csapatunkat is elérte a koronavírus. Hétről hétre dőltek ki a játékosok, de az első két periódushoz hasonlóan erre is büszke vagyok, hiszen remekül helytálltunk. Amit anno székfoglalómban ígértem, teljesítettem: harcosan futballozunk és senkitől sem tartunk. Habár csak 20 gólt kaptunk, korábbi védőként a védekezéssel szerintem soha nem leszek elégedett. Elöl pedig gyakran nem boldogultunk a felállt védelem ellen, és a befejezéseknél is van mit javítanunk. És talán a legfontosabb: addig nem lehetek elégedett, amíg a Haladás nem lesz újra első osztályú! Viszont be kell látni, jelen pillanatban nincs realitása az NB I-nek. Bár nem dúskálunk az anya­giakban, a klubtól a nehézségek dacára is minden juttatásunkat időben megkaptuk.

A zöld-fehérek hétfő dél­előtt, szürke, ködös időben az Illés Akadémia műfüves pályáján megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra. Ebben a vírusos időben kifejezetten jó hír, hogy a napokban elvégzett koronavírus-tesztelés valamennyi labdarúgónál és a szakmai stáb tagjainál is negatív eredményt hozott. Egyelőre két játékos távozott, az MTK-tól nyáron kölcsönvett Horváth Olivér visszatért a kék-fehérekhez, a tavaly januárban igazolt Tóth Barna is máshol folytatja a pályafutását. Horváth ősszel háromszor volt kezdő, négyszer csereként állt be. Tóth ősszel hat bajnokin volt a kezdőcsapat tagja, 13-szor csere, öt gólt jegyzett. A vasiakkal kezdte a felkészülést az ősszel kölcsönben Dorogon futballozó Illés Bence.

– Csakúgy, mint egy évvel ezelőtt, most is nagyon kevés időnk van felkészülni az első bajnokira – de nyilván ez semmire sem lehet kifogás – mondta Mátyus János. – Azért sem, mert ez az idő pont elég arra, hogy készen álljunk, ráadásul nagy változás sem a játékunkban, sem a keretünkben nem lesz. A tervek szerint három edzőmérkőzést vívunk, az elsőt január közepén – hamarosan kialakul a konkrét program. Ami az esetleges érkezőket illeti, szerintem nemcsak a Haladás, hanem a világ összes csapata centert szeretne igazolni. Medgyes Zoltán ugyan tavaly betöltötte ezt a szerepet, nagyszerűen játszott, ősszel ő lett a házi gólkirályunk, de ő inkább szélső, nem kimondott középcsatár. S mivel Tóth Barna távozott, a helyére szeretnénk egy vérbeli – úgymond – 9-es játékost szerződtetni. Emellett egy belső védőt is el tudnék képzelni a csapatban. Persze továbbra is bátran támaszkodunk saját nevelésű, fiatal játékosainkra, elképzelhető, hogy tavasszal még több lehetőséget kapnak majd.

– Az első tréningen 26 játékos vett részt, 11 akadémista fiatal is a Haladással készül – igaz, közülük öten már ősszel is a felnőttcsapattal edzettek – mondta Séllei Árpád, a Haladás ügyvezető igazgatója. – Két játékosunk, Bosnjak Predrag és Csilus Tamás külön engedéllyel később csatlakozik társaihoz. Ami a körülményeket illeti; mivel a Haladás Sportkomplexum az államhoz került, a stadionnal kapcsolatos gondjaink is megoldódnak. Szóval minden adott egy sikeres 2021-es esztendőhöz.