Edzőmeccset nyert a Falco Sopronban

Sopron- A Sopron KC vendégeként lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I-es kosárlabdacsapata – a találkozót nagy csatában nyerték meg a sárga-feketék.

Sopron KC–Falco Vulcano Energia KC Szombathely 74-77 (21-17, 25-19, 18-25, 10-16). – Sopron, 400 néző, felkészülési kosárlabda-mérkőzés, vezette: Pálla, Frányó, Kulcsár.

Sopron: Dillard 16/9, Thompson 17, Boriszov 12/6, Sitku –, Wideman 18. Csere: Fazekas 5/3, Halász 6/6, Takács –. Edző: Kostas Flevarakis.

Falco: Doktor 5/3, Váradi 7/3, Benke 6/6, Bruinsma 5, Searcy 17. Csere: Anderson 14/12, Dancsecs –, Perl 4, Milosevics 8, Lake 11, Kovács B. –. Edző: Gasper Okorn.

A Krasznai emlékmérkőzést a tartalékos Sopron kezdte jobban – a Falcónál pályára léptek a kulcsemberek. És a folytatásban is a jól játszó, távolról remekül dobó házigazda diktálta a tempót. Palánk alatt is hatékonyabbnak tűnt az SKC, de Thompson is nagy formát mutatott. A csapatok 46-36-os állásnál vonultak nagyszünetre. Fordulás viszont egy jobb, és főleg szervezettebb, sokkal stabilabban védekező Falco lépett pályára. A harmadik negyed közepétől már váltott vezetést mutatott az eredményjelző – a szombathelyi gárdát Anderson vezérelte (30. perc: 64-61). A negyedik etapot 10-0-s rohammal indított a Falco, és végérvényesen átvette az irányítást. Bő három perc után tudott csak kosárba találni a házigazda. De a roppant lelkes, harcos Sopron meccsben maradt, sőt, egy pillanatra a vezetést is visszavette, ám a közvetlen hajrára elfáradt. A Falco rutinos csapat módjára végül bedarálta ellenfelét, és megnyerte a csatát.

A meccs legjobb játékosa a hazaiak centere, Tyler Wideman lett, aki 18 pontos, 16 lepattanós dupla-duplával zárta az összecsapást.