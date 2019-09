Edzőmérkőzést nyert a Viktória

Női ­felkészülési ­labdarúgó-mérkőzésen a Haladás-Viktória FC ­Siklér Kinga duplájával 2-1-re győzött az ETO FC Győr ­ellen.

ETO FC Győr–Haladás-Viktória FC 1-2 (0-1). – Győr, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás-Viktória FC: Csapó – Kopcsándi, Balogh (Balázs), Horti, Kiss Zs. – Kovács V. – Harsányi (Hajba), Manhart (Németh Zs.), Öreg (Németh M.), Sitku – Siklér. Edző: Simon Attila.

A szombathelyieknél a válogatottakon kívül Szakonyi Emese sem lépett pályára, a támadónak porcleválása van, de nem kell műteni. A mérkőzés elején a győriek megpróbálták letámadni a vendégeket, ám ez a taktika nem működött: a viktóriások könnyedén kijátszották a győri futballistákat. Negyedórányi játékot követően átvette az irányítást a vendégcsapat, már a vasiak akarata érvényesült. A 33. percben parádés góllal szereztek vezetést a szombathelyiek: Siklér 35 méterről a kint álló kapus felett a hálóba ívelt (0-1). Ezt követően a vendégek több helyzetet is kidolgoztak. Szünet után mindkét edző több ­fiatalnak is lehetőséget adott, a játék képe azonban nem változott, a vasiak domináltak. Az 55. percben Siklér lekopírozta első találatát: ismét távolról ívelt a kapuba (0-2). A ­hazaiak lövésekkel próbálkoztak, helyzetet azonban nem tudtak kialakítani. A 67. percben egy szöglet után azonban sikerült szépíteniük. A nagy meleg miatt az idő múlásával az iram is csökkent, a Haladás-Viktória teljesen megérdemelten nyert.

Simon Attila: – Jól tettük, hogy elfogadtuk a győ­riek meghívását, hasznos és jó mérkőzést játszottunk. Örülök annak is, hogy fiataljaink jó teljesítményt nyújtottak.