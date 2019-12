Egis Körmend: A 133. szomszédvári rangadó következik

Szomszédvári rangadóra készül az Egis Körmend kosárcsapata. A piros-feketék a ZTE KK vendégeként lépnek pályára szombaton este 19 órától a zalaegerszegi városi sportcsarnokban.

A Körmend és a Zalaegerszeg kosárcsapatának csatározása több évtizedes múltra tekint vissza, szombaton már 133. alkalommal találkozik egymással a két együttes. Az összecsapásra minden jegy elkelt, így telt ház előtt mérkőzik meg a két régi rivális. A bajnokságban eddig az Egis Körmend szerepel jobban, a piros-feketék a harmadik helyen állnak a bajnoki tabellán a Falco és az ASE mögött.

A Zalakerámia ZTE KK gyengébben kezdte az alapszakaszt, jelenleg 11. a bajnokságban. A zalaegerszegiek kéthetes szünet után vannak, és nemrég kényszerűségből irányítót cseréltek. November elején szerződést bontottak Emmanuel Ubillával, akire egy autóbaleset miatt hosszabb kihagyás várt. Új irányítójuk november végén érkezett meg Zalaegerszegre a szerb élvonalból.

Az amerikai Justin Bibbinstől azt várják, hogy új színt vigyen a zalaiak játékába, hozza eddigi jó mutatóit és bizonyítsa gyorsaságát. Legutóbbi klubjában, a KK Mladost Z Admiral Zemun együttesénél hat mérkőzésen lépett pályára, 18,5 pontot átlagolt.

A Körmendnél mindenki felkészülten, jó hangulatban várja a hétvégi rangadót. A piros-feketék nemcsak a pályán kívül, hanem a pályán is felfokozott hangulatra számítanak.

– Azt hiszem, fantasztikus hangulat vár ránk a zalaegerszegi sportcsarnokban. Fontos rangadó lesz, ennek megfelelően mi is izgatottabbak vagyunk. Nagyon jó a hangulat a csapatnál, kellőképpen felkészültünk a ZTE-ből. Feltérképeztük ellenfelünk játékát, megnéztük új irányítóját, Bibbinst is, aki elég komplex játékos, és a hírek szerint könnyen beilleszkedett új csapatába. De számunkra mindig az a mérvadó, hogy mit nyújtunk a pályán, mennyire tudunk koncentrálni az első másodperctől az utolsóig. Ha a saját ritmusunkat erőltetjük, akkor van nyerési esélyünk. Keményen kell védekeznünk, ez minden meccsen kulcskérdés. Szeretnénk győzelmet szerezni idegenben, hogy jól zárjuk ezt a hetet is. Ehhez az alapokat már letették hét közben a fiataljaink, akik remekül és biztatóan szerepeltek az Alpok–Adria-kupában – mondta Matthias Zollner, a Körmend vezetőedzője.

A ZTE KK–Körmend-találkozót december 26-ról tették át erre a szombatra, ezzel együtt a 12. forduló összes meccsét korábban játsszák le a csapatok.