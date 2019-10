Egy gól itt, egy pedig ott

Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a Szombathelyi Haladás 1-1-es döntetlent játszott osztrák másodosztályú ellenfelével.

Vorwarts Steyr–Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1). –Wiener Neudorf, 100 néző, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás: Rózsa (Gyurján, 46.) – Habovda, Jagodics (Jancsó, 46.), Tar, Németh Milán – Eszlátyi (Szalay, 46.), Holdampf, Németh Márió, Tóth M. – Novák, Gaál (Füleki, 75.). Edző: Supka Attila.

A szombathelyieknél próbajátékon szerepel a korábban a Puskás Akadémiában is futballozó, legutóbb Győrött játszó, ám most csapat nélküli 26 éves belső védő, Tar Zsolt. Sorsa hamarosan eldől. Sérülés miatt Bosnjak Predrag nem játszhatott, míg Nyári, Kiss B. és Tóth-Gábor a korosztályos válogatottaknál van. A nyolcadik percben megszerezték a vezetést az osztrákok, egy jobb oldali beadást lőtt a léc alá a Steyr támadója (1-0). A 21. percben egyenlített a Haladás: Németh Márió indította a jobb oldalon Novákot, aki két védőt is lerázott, betört a tizenhatoson belülre, középre adott labdáját Gaál az üres kapuba helyezte (1-1). Pörgős, kemény első félidőt produkáltak a csapatok, mindkét oldalon akadt egy-két kőkemény belépő és több szombathelyi lehetőség. Tíz perccel a félidő vége előtt Novák egyedül nyargalt kapura, de ziccerben a bal sarok mellé lőtt. Szünet után visszaesett a játék színvonala, az osztrákok átlövésekkel veszélyeztettek, a vasiak előtt is adódott néhány lehetőség. A hajrában már csak mezőnyben gyűrték egymást a csapatok.