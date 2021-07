Egy nagy dobás kell – Halász Bence készen áll

A korosztályos világversenyeken aratott sikerek után a felnőttek között is letette már névjegyét egy Európa- és egy világbajnoki bronz- éremmel Halász Bence. A Szombathelyi Dobó SE 24 éves kalapácsvetője Tokióban az ötkarikás játékokon is bemutatkozhat.

Már akkor élsportolói álmokat dédelgetett, amikor Németh László edző hívására 2012-ben, 15 évesen a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmáról Szombathelyre költözött. Családja nagy áldozatot vállalt, hogy a Dobó SE-ben kibontakozhasson.

– Mint minden fiatal, én is álmodoztam, hogy olimpián szerepelhessek. De igazából akkor fogalmazódott meg bennem komolyan, amikor fél évre rá, hogy Szombathelyre kerültem, Pars Krisztián megnyerte a londoni olimpiát. Akkor még nem gondoltam, hogy a kalapács lesz a fő számom, hiszen még nem specializálódtunk, súlylökéssel és diszkoszvetéssel is foglalkoztunk, és mind a három versenyszám egészen jól ment – beszélt a kezdetekről Halász Bence.

Olyannyira, hogy eleinte a kalapács mellett diszkoszvetésben is szerepelt korosztályos világversenyeken. De nagy sikereket végig kalapáccsal ért el. 2013-ban egy EYOF-arannyal kezdődött, 2014-ben ifjúsági olimpiai ezüstérmes lett, aztán junior Európa-bajnoki, majd világbajnoki cím következett, az U23-as korosztályban 2017-ben Európa-bajnok, 2019-ben Eb-ezüstérmes volt.

– Az eredmények egyértelművé tették, hogy a kalapácsvetés lesz az utam. Az edzéseken is egyre inkább erre került a hangsúly.

Halász Bence 2017-re nagyon meglódult, már 78 méter felett járt. A 78,85 méteres egyéni csúcson még kétszer tudott srófolni, 2018-ban 79,57-re, 2020-ban pedig 79,88-ra – már csak 12 centi hiányzik a 80-hoz.

– Hirtelen fejlődtem nagyot, 2017-ben 76 után csaknem 79 métert dobtam. Ezt nagyon nehéz volt stabilizálni, rá is ment egy év. 2019-ben volt először, amikor sok versenyen tudtam már 78 méter felett dobni, amit folytattam 2020-ban is. És most itt tartunk, ahol.

Ne felejtsük ki, hogy Bence már 20 évesen bemutatkozhatott első felnőtt világbajnokságán – ahol döntős, 11. lett. A következő évben, 2018-ban pedig már az Eb-, egy évre rá pedig a vb-dobogó harmadik fokára is felállhatott. Természetesen már a tokiói olimpiai is célkeresztbe került, és a kvalifikációs időszakban az első versenylehetőségén letudta a 77,50 méteres, kvótát jelentő szintet. Jól haladt, hogy minél közelebb kerüljön a két nagy lengyel riválishoz, Fajdekhez és Nowickihez. Aztán jött a világjárvány és egyebek.

– Nagyon megzavarta a munkát, sok hátráltató tényező volt. A Covid miatt nagyon nehéz volt edzeni, én is voltam beteg, azért is ki kellett hagynom. Az idén januári térdműtétem miatt három hónap maradt ki a munkából, és volt egy bokasérülésem is. Folyamatosan akadtak olyan dolgok, amik úgy éreztem, hogy lefelé húznak, mint egy horgony. De összességében abban az időszakban, amikor teljes értékű munkát tudtam végezni, szinte duplaannyit edzettem, mint amit ennyi idő alatt lehetséges. Nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon várom, hogy most kijöjjön az eredménye. A Gyulai Memorialon már látszott ebből valami (78,12, idei legjobb – a szerk.)

Halász Bence a tavalyi világranglistát a harmadik helyen zárta, az idein egyelőre a 15.

– Jól összesűrűsödött a mezőny. Olyanok is felléptek az élmezőnybe, akik addig nem voltak ott. Persze, arra lehetett számítani, hogy felnőtt korára az ukrán Kohan jól fog teljesíteni, a francia Bigot is nagyon stabil, szinte minden versenyen 78 méter felett dob. És ott vannak az amerikaiak, de ők eddig csak otthon versenyeztek.

Vajon a 2014-es ifjúsági olimpia hozott valami, most is hasznosítható tanulságot Halász Bence számára?

– Akkoriban még nem nőtt be a fejem, csak mentem az árral, nem éltem át tudatosan a dolgokat. Persze, nagy élmény volt a nanjingi verseny, és mindenki próbálta magát jól is érezni. Azt viszont nem tudom, hogy a nagy olimpia mennyiben lesz más. Abban biztosan, hogy nagyon-nagyon sok szigorú szabály lesz, amit be kell tartanunk. Úgy gondolom, hogy ez mentálisan lesz inkább kihívás, mint egyébként. Meg kell próbálni túlélni ezeket a szabályokat, minél kevesebb energiát beleölni, és úgy megoldani, hogy minél több idegsejtje maradjon az embernek a versenyre. Krisztiánnal is beszéltem erről. Ő is azon a véleményen van, hogy ezt mentálisan lesz nehéz kibírni. És az lesz jobb a versenyen, aki jobban tud alkalmazkodni. Konkrét célt, helyezést nem fogalmaztam meg. Hogy hányadik helyen fogok végezni, az a riválisokon is múlik, akik szintén nagyon erősek. Az olimpia egy teljesen más verseny, mint a többi, nem számít, hogy ki mit csinált egész évben. Úgy érzem, már minden sínen van velem, készen állok. És ha majd úgy jövök ki a dobókörből, hogy elégedett vagyok azzal, amit elértem, akkor nagy okom nem lehet panaszra.

A férfi kalapácsvetés selejtezője augusztus 2-án lesz, a döntőt 4-én – Halász Bence 24. születésnapján – rendezik.

Kiemelt képünkön: Halász Bence bízik benne, hogy Tokióban már a lehető legjobb formában lesz