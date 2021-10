Egy ponttal kapott ki a Körmend Nyíregyházán

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 7. fordulójának vasárnap esti zárómeccsén az Egis Körmend egy ponttal, 94-95-re kapott ki az újonc Nyíregyháza vendégeként.

Noha az újonc Nyíregyháza az előző játéknapon aratott első győzelme után feldobottan várhatta a Körmend elleni, vasárnapi bajnokit, még sem kezdett jól. Ugyan Manny Suárez nagy zsákolással nyitott, de védekezésben figyelmetlenek voltak a házigazdák – különösen a körmendiek centere, Brandon Garrett sziporkázott, aki sorra szedte a támadó lepattanókat és szerezte a kosarakat.

A Nyíregyháza a negyed második felétől már keménységben is felvette a versenyt ellenfelével, a játékrész vége felé fordított. Négy ponttal meg is nyerte az első negyedet. A vendégek legendája, válogatott játékosa, Ferencz a második játékrészben csapata élére állt, ám ez is csak arra volt elég, hogy szoros legyen a meccs. Mert a hazaiak egyre jobban védekeztek, sorra szerezték a kosarakat gyors és indításokból. A hazaiaknál Seth LeDay, az első meccsét játszó Manny Suárez és Nigel Johnson is remekül játszott, míg vasi oldalon nem igazán akadt kiemelkedő teljesítmény, így már tíz ponttal is vezetett a vendéglátó (49–39). A szünetben végül hat pontos körmendi hátrányt mutatott az eredményjelző (20. perc: 49-42).

A harmadik negyedben percekre állandósult a 10-12 pontos hazai fór. Aztán a Nyíregyháza ritmust váltott és Johnsont vezérletével 16 pontosra növelte ez előnyét. A negyedik játékrész 77-63-as eredményről kezdődött. Viszont a záró etapot remekül kezdték a körmendiek, negyvenöt másodperc alatt kétszer szereztek labdát és hét pontot dobtak (77-70). Leday két bravúros megoldása csak pillanatnyi megnyugvást hozott a hazaiaknak, mert Ferencz újabb hármast jegyzett, sőt, a Garrett visszapöcizett kettesével egyenlített az MTE (87–87). Fogyott az idő, nem bírtak egymással a felek, rendre a hazaiak jártak előrébb, rendre felzárkózott a Körmend (38. perc: 90-89). Az öldöklő közdelemen 94-95-ös eredményt mutatott a tábla a közvetlen hajrában – a körmendi légiós Stokes triplája után. De az utolsó támadás lehetősége a Nyíregyházáé volt, kosár ugyan nem született az akcióból, de Bus Iván szerezte meg a támadópettantóz, amivel lepörögtek az utolsó másodpercek.

Fájó vereségbe futott bele a Körmend.

HÜBNER Nyíregyháza BS – Egis Körmend 95-94 (26-22, 23-20, 28-21, 18-31). Nyíregyháza, 1100 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Balog Gy. A, Szilágyi B..

Nyíregyháza: Johnson 27, Kiss 5/3, Bryce 18/3, Pipiras 9/3, Suárez 17/6. Csere: Anda 1, LeDay 11, Bus, Mokánszki 7. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Körmend: Stokes 12/3, White 9/3, Takács 2, Szavics 25/6, Garrett 17. Csere: Krivacsevics 3, Ferencz 16/12, Kenéz 5/3, Durázi 5/3. Vezetőedző: Antonisz Konsztantinidesz..

A mérkőzés alakulása: 2. perc: 2–8, 4. p.: 6–12, 8. p.: 19–19, 9. p.: 22–21, 12. p.: 26–27, 15. p.: 35–37, 17. p.: 45–37, 19. p.: 49–39, 23. p.: 58–47, 25. p.: 64–51, 29. p.: 74–58, 32. p.: 77–72, 33. p.: 80–77, 37. p.: 87–87, 39. p.: 92–89.

Kipontozódott: Pipiras (38.), illetve Garrett (40.).

Mestermérleg

Pethő Ákos: – A közönségünk nagyon megérdemelte ezt a győzelmet, hiszen mindig mellettünk áll. A kezdettől fogva meglévő védekezési hibáinkat a jó támadójátékunk sokáig elfedte, de amikor megálltunk az ellenfél palánkja alatt, akkor bajba kerültünk. Nem megengedhető, hogy null kilenccel kezdjünk negyedet, mint most az utolsó játékrészben, de sikerült átlendülni a holtponton.

Antonisz Konsztantinidisz: – Kilencvennégy szerzett ponttal nem tudtunk nyerni, szinte hihetetlen. Ilyen csak az NBA-ben fordulhat elő! Miként Debrecenben, most is előfordult, hogy nagy előnyt adtunk az ellenfélnek, legutóbb tudtunk fordítani, most nem. Tudomásul kell venni mindenkinek, ha valami nem működik, azon változtatni fogunk, ez leginkább a védekezésre vonatkozik. Megint kiderült, ez olyan bajnokság, amelyben bárki legyőzhet bárkit.

