Egyelőre az otthoni kondira alapozhatnak a Haladás VSE birkózói

A Haladás VSE birkózói, köztük a két olimpiai kvalifikációra hajtó válogatott, Ligeti Dániel és ifj. Veréb István is otthonukban próbálják megőrizni erőnlétüket.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

A Haladás Sportkomplexum hivatalosan szerdán zárta be kapuit a koronavírus-járvány miatt, de – mint Veréb Istvántól, a birkózószakosztály vezetőedzőjétől megtudtuk – az utasításoknak megfelelően már múlt hétfőn leállították a közös edzéseket. Mindenki az otthonában mozog, erősít, amennyit tud. Hasonló helyzetben van a két olimpiai kvótára pályázó válogatott sportolójuk is.

Március 19-én, csütörtökön kezdődött volna a birkózók európai olimpiai kvalifikációs viadala Budapesten. Nagyon készültek a magyarok is, szerették volna kihasználni a hazai lehetőséget. Ám március 11-én bejelentették, hogy számtalan más sporteseményhez hasonlóan ez a viadal is elmarad.

A HVSE 125 kg-os szabad­fogású birkózóját, az egyszeres ezüst- és kétszeres Eb-bronz­érmes Ligeti Dánielt vá­logatott társaival együtt a mátraházai edzőtáborban érte a hír.

– Elég sok ország küldte el versenyzőit Mátraházára, tudtunk jókat birkózni is – idézte fel a 31 esztendős háromszoros olimpikon. – Először csak azt jelentették be, hogy nem lehet száz főnél nagyobb rendezvény zárt térben, aztán eljött hozzánk Bácsi Péter, a Magyar Birkózószövetség ügyvezető alelnöke, aki elmondta, hogy úgy néz ki, elmarad a kvalifikációs verseny. Mindennek vége lett. Be is fejeződött az edzőtábor, pénteken hazautaztunk. Itthon vagyok Szombathelyen, és a kert­ben kialakított „edzőteremben” igyekszem az erőnlétemet és az optimizmusomat megőrizni.

– Nem könnyű ilyen körülmények között felépíteni magam fizikailag, de hiszek benne, hogy megoldható. Jelen pillanatban mást nem tehetek. Illetve próbálok a legnagyobb körültekintéssel élni, nem jövök-megyek, és csak ott futok, ahol nincs senki. A birkózás szempontjából nem nagy a változás ahhoz képest, mint amikor nem vagyok nemzetközi táborban. Ugyanis Magyarországon nincs ebben a súlyban erős edzőpartner. Azt még a Jóisten sem tudja, mennyi ideig tart ez a helyzet, mikor edzőtáborozhatunk legközelebb. Van egy terv, hogy május végén megpróbálják pótolni az európai versenyt, júniusban pedig a világkvalifikációsat…

Elhúzódó nyaksérülése miatt idén még nem tudott versenyezni a HVSE másik válogatott birkózója, a világbajnoki és háromszoros Eb-bronzérmes ifj. Veréb István.

– Köszönöm, jól vagyunk – adott helyzetjelentést csepeli otthonából a 32 éves birkózó. – A kialakult helyzet miatt eléggé szűkösek a lehetőségeim. Mint minden felelős ember, én is otthon vagyok a családommal már jó ideje. Szerencsére van spinningbiciklim, tudok futni az erdőben, ahol senki sincs. A rehabilitáció most annyiból nehezebb, hogy nem tudok kezelésekre járni, de a gyógytornát csinálom. A magyar bajnokságon már minden bizonnyal indulni fogok, és változatlanul feltett szándékom kijutni az olimpiára is.HE