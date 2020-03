Egyéni edzésterv alapján készülnek tovább a Haladás játékosai

A koronavírus-járvány miatt befejezték a közös edzéseket a Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapatának játékosai. A vasi futballisták egyéni edzésterv alapján készülnek tovább.

Ha csak a tavaszi eredményeket vennénk figyelembe, vezetné az NB II-es tabellát a Haladás, de az összesítésben, a 28. forduló után sincs már kieső pozícióban, a 17. helyen áll. A szombathelyiek számára a lehető legrosszabbkor jött a ki tudja meddig tartó kényszerszünet.

A tavasszal megszerezhető 21 pontból 15-öt begyűjtő vasiak lendületben voltak, utolsó két meccsüket 7-2-es gólkülönbséggel abszolválták. Szerdán Ajkán léptek volna pályára, majd vasárnap a tabellán mögöttük álló Tiszakécskét fogadták – volna. A zöld-fehérek – formájukat nézve – vélhetően újabb pontokkal gazdagodtak volna. Ehelyett már a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlása alapján a közös edzésekkel is leálltak – kedden már nem tréningeztek. Reggel még elhozták az öltözőből azokat a holmijaikat, amelyekre a következő időszakban szükségük lehet.

– Mivel a Haladás Stadion és az Illés Akadémia is bezárta kapuit, ha akarnánk, sem tudnánk hol edzeni – mondta Séllei Árpád, a Haladás ügyvezető igazgatója. – A játékosok megkapták egyéni edzéstervüket, a továbbiakban ez alapján, odahaza készülnek. Az edzőinknek megvan a technikai hátterük ahhoz, hogy akár naponta is ellenőrizzék, minden feladatot végrehajtottak-e. De osztom Mátyus János véleményét, aki azt mondta, amilyen jó most a csapatszellem, és amilyen örömmel jöttek edzésre a játékosok, mindenki egyedül is elvégzi majd a gyakorlatokat. A játékosok csalódottak voltak, hogy véget értek a közös tréningek – ebből is látszik, milyen összetartó közösség a mienk.

A futballisták tehát kvázi úgy készülnek majd a kényszerszünet alatt, mint a nyári vagy a téli szünet alatt.

– Nyilván nekünk nem jött jól a szünet, jó passzban voltunk, jöttek az eredmények – mondta Schimmer Szabolcs, a zöld-fehérek rutinos jobb oldali védője, csapatkapitánya. – De első az emberek egészsége, ha ezzel másoknak tudunk segíteni, akkor kötelességünk otthon maradni – valamennyiünknek ezt kell szem előtt tartania. Jómagam már három napja itthon vagyok, több időm jut a családomra – három gyerek mellett nem is unatkozik az ember. Egy hétre előre megkaptuk az egyéni edzéstervet, így lesz ez a jövőben is – elsősorban futás, erősítés szerepel a programban. Biztos vagyok abban, hogy mindenki százszázalékosan elvégzi a feladatokat, nem akarjuk lerombolni azt, amit tavasszal felépítettünk. Bízom abban, hogy hamarosan visszaáll minden a megszokott, normális kerékvágásba – akkor pedig ott kell folytatnunk, ahol most abbahagytuk.

