Egyre többen a vasi horgászok

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége megtartotta hagyományos évértékelő küldöttgyűlését – a szövetség vezetői beszámoltak az elmúlt év történéseiről, az idei tervekről.

A szövetség elnöke, Seregi Miklós nyitotta meg az ülést, köszöntötte a vendégeket, a horgászegyesületi küldötteket, majd a jelenlévők a tavaly elhunyt, a társadalmi elnöki tisztséget tizenöt évig betöltő Csiszár Istvánra emlékeztek egy perc néma felállással. Seregi Miklós megköszönte az együtt töltött közel tíz évet a szövetség júniusban leköszönő jogi képviselőjének, dr. Kaczamrskiné dr. Kerék Erzsébetnek, akinek kiváló munkájáért Puskás Norbert ügyvezető elnökkel Elnöki Elismerő Oklevelet adott át.

A kitüntetések átadásával folytatódott a küldöttgyűlés. Vas Megye Horgászatáért kitüntetésben részesült Endrődy Zoltánné, a Pannónia HE leköszönt gazdasági felelőse, Fördős István, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének hivatásos halászati őre, Pajtli Ferenc, a Spartacus HE titkára, Gerencsér Imre, az Elektromosok SHE küldötte, a Megyei Versenysport Szakbizottság tagja. Ezt követően a tagok egyhangúlag elfogadták a felügyelőbizottság beszámolóját, majd a szövetség ügyvezető elnökének, Puskás Norbertnek a szakmai évértékelőjét tárgyalták meg. A beszámolóból többek között kiderült, hogy tavaly a szövetség 27 tagegyesületébe 9117 horgász lépett be, ez 570-nel haladja meg a 2017-es 8547 fős rekordot. Az elmúlt öt évben sikerült csaknem megduplázni a regisztrált horgászok számát a megyében, ennek következményeként folyamatosan nőtt a halasítás is a szövetségi vizeken. Éves területi jegyet a felnőtt horgászok közül 2631-en váltottak, ami 207-tel több, mint tavalyelőtt. A haltelepítések gyakorisága és mennyisége is meghaladta az elmúlt évek számait.

A korábbi esztendőkhöz hasonlóan rendezvényekből sem volt hiány, ismét sikeres volt a Pinka-völgyi halas nap, az általános iskolai horgászvetélkedő, a horgásztábor. Az ülésen végül elfogadták a költségvetést, és módosították szervezet alapszabályát.