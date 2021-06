Ekler Luca Eb-ezüstérmes 100 méteres síkfutásban!

Második helyezéssel kezdte meg szereplését a paraatlétikai Európa-bajnokságon a szombathelyi Ekler Luca.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonyéknál a fővárosra nem, de saját jutalmukra bőven akad pénz

A lengyelországi Eb-n három számban is induló Ekler Luca szerdán este 100 méteres síkfutással kezdte a kontinensviadalt. A női T38-as kategória nyolcas döntőjében ott volt a britek világ- és Európa-bajnoka, Sophie Hahn is. Akárcsak a legutóbbi világversenyen, a két évvel ezelőtti dohai világbajnokságon, ezúttal is ő volt a leggyorsabb, ha most nem is világcsúccsal, de nagyon magabiztosan, 12,58 másodperccel nyert.

És ahogy a vb-n, úgy ezúttal is Ekler Luca ért célba a második helyen, a 22 éves szombathelyi atlétának a 12,80 másodperc a legjobb paraversenyes eredménye. A bronzot az orosz Margarita Goncsarova 12,99-dal szerezte meg.

Ekler Luca legközelebb pénteken 11.32-től versenyez, fő számában, távolugrásban – amelyben ő a világcsúcstartó.