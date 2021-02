Ekler Luca megpróbál egy harmadik kvótát szerezni

Újabb nagy kihívást vállal Ekler Luca. A szombathelyi paralimpikon a 100 méteres síkfutásban és távolugrásban megszerzett tokiói kvóta után 400 méteren is kvalifikációra készül.

A 2020-as esztendőben is Ekler Luca érdemelte ki az év legjobb magyar paraatlétája címet, de ezúttal nem világversenyes eredményekkel – merthogy a nagy viadalok mint minden sportágban, náluk is elmaradtak a pandémia miatt. A kategóriájában távolugrásban világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó Luca rendíthetetlenül készült tovább, hiszen a lehető legjobb formában akarja várni az idénre halasztott paralimpiát, amelyet a tervek szerint augusztus 24. és szeptember 5. között rendeznek.

– Örülök, hogy vége lett a 2020-as évnek, remélem, idén már sokkal több lehetőségünk lesz. Azért jó is volt benne, belefért egy rövid nyaralás, a karanténhelyzet miatt sokat tudtam a családommal lenni, és távolugrásban 20 centivel megjavítottam a legjobbamat, ami számomra is elég nagy meglepetés volt – sorolta a 22 éves Luca, aki a Testnevelési Egyetem hallgatójaként és sportolójaként Szalma László irányításával készül. – Az alapozás nagyon jól sikerült, több felmérésen is egyéni csúcsot értem el. Ezek azt mutatják, hogy ha lesznek versenyek, akkor nagyon jó évem lehet. Az egyetemen a múlt héten kezdtük meg a második félévet, érdekesnek ígérkezik. Atlétikai szakedzői mesterképzésben tanulok – levelező tagozaton. Az így felszabadult időmet a sportolásba invesztáltam. Egy kicsit tudtuk növelni az edzésmennyiséget, és már nemcsak a nagy edzésmunkára van időm, hanem aprólékosabb dolgokra, stabilizációs, mobilizációs, gyógy­tornás feladatokra is. Ezek is fontosak, hogy minden kis izmot meg tudjak erősíteni és stabilabb legyek.

Luca már egy idei versenyen is indult, a fedett pályás Budapest-bajnokságon – 60 méteres síkfutásban. Megnyerte futamát 7,91 másodperccel, a döntőben viszont már nem állt rajthoz.

– Az előfutamban célba érkezésnél rosszul léptem és megsérült a lábfejem. Nem akartunk kockáztatni, ezért a múlt héten kicsit pihentem, más jellegű edzéseket végeztem. Talán már ezen a hétvégén tudok versenyezni. A fedett pályás szezon február végéig tart, aztán lesz egy versenyünk a paraatlétákkal, azt követően pedig egy rövid felkészülés után elkezdődik a szabadtéri idény. Két világkupaversenyen tervezünk indulni, valamint az előző évben elhalasztott Európa-bajnokságot is pótolni fogják. Az is nagyon jó felmérő lehet a paralimpia előtt.

Ekler Luca a paraatléták 2019-es világbajnokságán kvalifikálta magát a tokiói paralimpiára két számban, mi­után távolugrásban világbajnok, 100 méteren ezüstérmes lett. Most egy harmadik versenyszámmal is kacérkodik.

– Úgy döntöttem, hogy ha már a paralimpia elhalasztása miatt lett egy pluszévem, megpróbálom még egy számban kvalifikálni magam – ez a 400 méter. Korábban itthon már több versenyen is futottam a 4×400-as váltóban. Megnéztem a paralimpia időrendjét, a 100 méter és a távol­ugrás után négy nappal van a 400 méter, tehát lenne idő kipihenni magam. Április 1-jéig kell megfutnom a szintet egy nemzetközi versenyen. Azt gondolom, hogy sikerülhet, és akkor három számban tudom képviselni Magyarországot a paralimpián.

Nem bizonytalankodik, hogy idén biztosan megrendezik-e a parasportolók legnagyobb világversenyét.

– Nagyon keveset foglalkozom a hírekkel, mert azt gondolom, ezek nem feltétlenül vannak ránk, sportolókra jó hatással. Éppen elég az a bizonytalanság, amiben nap mint nap élünk. Készülök minden erőmmel, hogy rajtam ne múljon. És ha esetleg azt mondanák, hogy mégsem lesz paralimpia, akkor is tudom, hogy én mindent megtettem érte.

Kiemelt képünkön: Ekler Luca a korábbiaknál több időt tud a felkészülésre fordítani