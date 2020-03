Elbukta a szomszédvári rangadót a Falco KC együttese

Sopron – Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 20. fordulójában a címvédő, listavezető Falco-Vulcano KC Szombathely a Sopron vendégeként futott bele kellemetlen vereségbe.

Váltott pontokkal kezdődött a meccs, aztán a Falco ragadta magához az irányítást. Filipovity és Curry is betalált távoltól – meglépett a vasi alakulat (4. perc: 4-14). A Sopron sok távoli dobást rontott, a lepattanókat pedig jobban szedte a szombathelyi gárda. Állandósult a vendégek tíz pont körüli fórja. De elég volt néhány elkapkodott támadás a szombathelyiek részéről, rögtön eltüntette a hátrányát a roppant motivált, és közben a védekezését is rendező Sopron (8. perc: 16-17). Sőt, az etap hajrájában a vezetést is átvette.

Perl utolsó pillanatban célba érő duplájával nyerte meg az első negyedet a Falco. A folytatásban váltott vezetést láthattak a szurkolók. Aztán elkapta a fonalat a Sopron. Nem tűnt gördülékenynek a Falco játéka: eladott labdák, kimaradt ziccerek, elpuskázott lepattanók okoztak bosszúságot. A 13. percben kénytelen volt időt kérni Gasper Okorn (31-25). A belelendülő Perl állt csapata élére. De ekkor már belőtte magát a Sopron, belelkesedett, nem hagyta felzárkózni a Falcót (16. perc: 41-34). De a bajnok csak kiegyenlített (18. perc. 41-41.) Végül egált mutatott az eredményjelző a szünetben (20. perc: 43-43).

Filipovity triplája nyitotta a második félidőt. A folytatásban kapkodó játékkal rukkoltak elő a csapatok, sok dobást rontottak. De a Falco tett szert némi elényre (24. perc: 47-51). A Sopron azonban ott loholt ellenfele nyomában. Hol kisebb, hol nagyobb volt a távolság a felek között. Aztán a 29. percben egyenlített a Sopron (56-56). Egy pillanatra a vezetést is átvette, de Washington az utolsó pillanatban döntetlenre mentette a harmadik negyedet (30. perc: 58-58). Nem bírtak egymással a csapatok, felváltva vezettek – közben fogyott az idő (34. perc: 65-64). Nem tudott újítani, szenvedett – büntetőket is hibázott – a Falco, de Curry vezetésével becsülettel harcolt (37. perc: 70-71). Bő egy perccel a vége előtt időt kért a szombathelyi kispad (76-73). Majd 41 másodperccel a vége előtt ismét maga köré gyűjtötte tanítványait Gasper Okorn (77-73). Hiába: a Falco kapkodó játékkal, kihagyott dobásokkal, és nem várt vereséggel fejezte be a mérkőzést.

JEGYZŐKÖNYV

Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79-74 (20-21, 23-22, 15-15, 21-16).

Sopron, 2000 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P., Farkas G., Török R.

Sopron: Kinney 12/6, Thompson 10, Takács –, Rivers 12/3, Carter 14. Csere: Supola 12/3, Jogela 16/3, Werner –, Fazekas 3/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Falco: Váradi 11/3, Curry 13/9, Benke 6, Filipovity 13/9, Reddic 4. Csere: Hooker 4, Washington 9/3, Perl 10, Lake 4, Bíró –. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4-14. 9. p.: 20-19. 13. p.: 31-25. 16. p.: 41-34. 20. p.: 43-43. 24. p.: 47-51. 28. p.: 52-56. 30. p.: 58-58. 34. p.: 65-64. 37. p.: 70-71. 39. p.: 76-73.

Kipontozódott: Supola (37.).