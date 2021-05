Elbukta az elődöntő második mérkőzését a Falco KC

Az NB I-es kosárbajnokság elődöntőjének második meccsén a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kikapott a Szeged vendégeként.

Ezt ne hagyja ki! Itt vannak a 2021-es matematika érettségi megoldásai!

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc első, szombathelyi, szombati meccsét a Falco biztosan nyerte meg, 109-81 arányban diadalmaskodott. A Szeged visszavágásra, egyenlítésre készült, a Falco pedig arra, hogy 2-0-ra növelje az előnyét. Nézők előtt léptek pályára a csapatok – szombathelyi drukkerek is felbukkantak a lelátón.

Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco- Vulcano Energia KC Szombathely 96-92 (25-27, 22-19, 22-19, 27-27)

Szeged, 500 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, elődöntő, második találkozó, vezette: Benczur T., Papp P., Goda L. Szeged: Govens 31/9, Brown 23/6, Dzeletovic 17/6, Bognár 7, Dickey 13. Csere: Kerpel-Froniu B. –, Kerpel-Fronius G. –, Keller I. 5/3. Edző: Szrecsko Szekulovics. Falco: Anderson 10/6, Váradi 13/3, Benke 15, Bruinsma 16, Keller 14/6. Csere: Perl 15/3, Barac 9, Doktor –. Edző: Gasper Okorn. Az eredmény alakulása: 7. perc:7-6. 7. perc: 16-18. 14. perc: 31-31. 18. perc: 44-37. 20. perc: 47-47. 23. perc: 52-46. 25. perc: 56-55. 28. perc: 65-61. 30. perc: 69-65. 33. perc: 73-71. 36. perc: 82-83. 38. perc: 84-83. Kipontozódott: Keller (38.), Váradi (39.).

Megfontolt tempóban kezdtek a felek – aztán beindultak. Az érezhető volt már az elején, hogy a Szeged roppant motiváltan lépett pályára. (4. perc: 7-6). De felváltva vezettek a felek (7. perc: 16-18). Futottak és tüzeltek a csapatok, a védekezésre kevésbé ügyeltek. Gasper Okorn unta meg a rohanós játékot, és maga köré gyűjtötte csapatát. Gyengén dobott a Falco, tiszta távoli helyzeteket, ziccereket rontott, de így is átvette vezetést a játékrész végén. Két ponttal nyerte meg az első etapot.

Nem lassult a tempó, nem változott a játék képe, hol az egyik, hol a másik csapat talált be. Akadozott a Falco támadójátéka, nem jöttek a triplák, és hiányoztak a lepattanók is. Lépéselőnybe került harcias Szeged – időt kért a szombathelyi kispad (15. perc: 35-31). A hazaiaknál többen is roppant gólerősen játszottak, míg a vasiaknál csak Keller termelte a pontokat. Nehezítette a Falco helyzet, hogy Perl korán elérte a három faultot (18. perc: 44-37). Váradi egyéni megoldásaival araszolt a Falco. És ha nehezen is, de megtalálta a szegedi játék ellenszerét a vasi gárda. Anderson talált be távolról, Keller szedett lepattanókat, Barac és Bruinsma is beindult – fordított a Falco. Az első félidőt Brunisma gyűrűről leperdülő triplája zárta. A szünetben egy ponttal a Szeged vezetett (20. perc: 47-46).

A második félidőt kihagyott helyzetekkel kezdte a Falco, öt ponttal a Szeged (23. perc: 52-46). Benke törte meg a szombathelyi gólcsendet. Aztán szívós küzdelemben felzárkózott a Falco (25. perc: 56-55). Ám amikor kellett, hazai oldalról valaki mindig betalált. Igaz, kihagyott ziccerekkel, eladott labdákkal segítette ellenfelét a vasi alakulat – időt is kért Gasper Okorn (61-55). De Gonvens nem tudott hibázni. Gyilkos küzdelem bontakozott ki. Rengeteg faultot fújtak a szombathelyiekre a bírók, rengeteg büntetőt dobhattak a hazaiak – Keller négy hibánál járt ekkor.

Négy pontos hazai előnyt mutatott az eredményjelző a negyedik negyed kezdetén (30. perc: 69-65). Benke kapta el a fonalat, szoros volt az állás (33. perc: 73-71). Anderson, Keller és Váradi is négy hibával játszott – nem panaszkodhatott a hazai pályára a Szeged. Keller triplája nagyon jókor jött. Nem adta fel a Falco, olyannyira nem, hogy fordított (36. perc: 82-83). Tapintható volt a feszültség a pályán. Váltott vezetéssel közeledett a meccs vége. Keller pontozódott ki bő két perccel a vége előtt (84-83). Aztán Váradit is kipontozták a bírók. Már úgy tűnt, hogy eldőlt a meccs, amikor 43 másodperccel a vége előtt 91-90-re zárkózott a Falco. Brown bedobott két büntetőt (93-90), A Falco nem tudta gólra váltani a következő támadását, Dzeletovic viszont közelről betalált (95-90). Innen már nem volt visszaút.

A Szeged egyenlített. Folytatás pénteken 17 órától Szombathelyen.