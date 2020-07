Nagyszabású hétvégi strandröplabdatorna

Nagy az érdeklődés a hétvégén a Termálfürdő pályáin rendezendő XIX. „Koko” Kovács Tibor Strandröplabda Emléktorna iránt.

Folytatódik a sorozat, idén is strandröplabdatornával tisztelegnek az egykori NB I-es játékos, később a szabadidős játékban és strandröplabdában is nagyon aktív Kovács Tibor, Koko emléke előtt. Péntektől vasárnapig rendezik meg az idei emléktornát, ez a Dunántúl egyik legnagyobb strandröplabda-eseménye. Eddig 35 felnőtt páros és öt mix csapat adta le a nevezését. Pénteken az utánpótlásé, a szombathelyi sportiskolásoké lesz a főszerep, 9 órától közel ötvenen lépnek pályára a lánytornán. Szombaton 11 férfi és 12 női páros játszik – összesen 55 mérkőzést. Ezen a napon lesz az első hivatalos szombathelyi teqvolley-torna is. A két héttel ezelőtti Alpok-Tech Bodi-Fa Kupa résztvevőinek már volt alkalma kipróbálni a röplabda hajlított asztalon játszott változatát, most, a szabályokat is alkalmazva már éles meccseket vívhatnak. Vasárnap a vegyes párosoké és négyfős mix csapatoké lesz a két homokos pálya – a 13 duó és öt mix csapat tornáin összesen 39 mérkőzést kell lebonyolítani a szervezőknek. Mindkét napon 9 órakor kezdődik a program.