Élet a vívókomplexumban

Természetesen a jelenleg aktuális koronavírus-helyzet nagymértékben hatást gyakorol a hazai sportéletre, ezáltal pedig az utóbbi időben a Vas megyei vívó utánpótlás sem volt könnyű helyzetben az edzéseket és a felkészülést illetően.

A Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesület tagjai március elején költöztek be az újonnan átadott vívókomplexumba, azonban a kirobbanó koronavírus-járvány miatt a vívók sajnos nem sokáig élvezhették az új terem adta lehetőségeket. A bevezetett korlátozások miatt március közepe óta szüneteltek az edzések, a Nemzetközi Vívószövetség pedig hivatalosan is bejelentette, hogy az eredetileg június közepéig tartó szezonban már nem lesznek versenyek.

Szintén veszteség, hogy a helyzetre való tekintettel a Szombathelyi Vívóakadémia a március 13-14-15-re tervezett büki Olimpici Grand Prix versenyt is kénytelen volt elhalasztani. Ennek ellenére azonban a szombathelyi vívók nem tétlenkedtek, igyekeztek az otthoni edzéslehetőségeiket maximálisan kihasználni. Ebben az egyesület is nagy segítséget nyújtott, hiszen a Google Classroom nevű felületen három csoportot hoztak létre, amikhez a fiatalok csatlakozni tudtak.

Az edzők minden héten edzésterveket, edzés videókat, különböző kihívásokat tettek közzé, amelyek otthon is könnyen elvégezhetőek voltak.

A vívók így ezeknek a mintáknak köszönhetően gyakorolhattak otthon, illetve válogathattak a bemelegítések, lábmunka gyakorlatok, erősítő és ügyességi feladatok, valamint nyújtások közül.

A kormány legújabb intézkedései nyomán azonban lassacskán újraindul a megyei vívóélet, hiszen megkezdődtek az edzések, természetesen a járványügyi előírások betartása mellett. A vívóknak ebben a nehéz helyzetben nagy segítségére van az edzések lebonyolításában az új terem adta számos opció. Lehetőség van ugyanis a vívóterem kettéosztására, valamint több öltöző használatára is, aminek köszönhetően kisebb csoportokban fokozatosan újra megkezdődhet a munka.

Természetesen a következő hónapokban várhatóan még kisebb létszámban, de újra élet költözik a vívóterembe, amit így teljes mértékben birtokba vehetnek majd a vasi fiatalok. A mára már teljesen elkészült korszerű létesítmény pedig kiváló feltételeket teremt ahhoz, hogy a sportolók minden igényt kielégítő körülmények között tudjanak készülni.

A vívók munkáját segíti a teremben található 12 süllyesztett pást, a felszerelt szúrópárnák és erősítő eszközök. Nagy könnyebbség a számos számzáras szekrény, melyeknek köszönhetően mindenki könnyen tudja tárolni a vívófelszereléseit, megspórolva ezzel a mindennapos cipekedést.

Természetesen a vívóteremhez szertár és fegyvermesteri szoba is tartozik, valamint az elmúlt hetekben került berendezésre a klubszoba, ahol a mostani helyzetben az edzésekre való várakozás, a későbbiekben pedig akár a gyerekek tanulása is megvalósulhat. Szintén nagy segítség az elkészült szülői váró is, ahol az előtérben és a kis galérián helyet foglalva a szülők kényelmesen várhatják gyermekeiket. Az új létesítmény előnye az is, hogy több sportolói, edzői és vendégöltözővel rendelkezik, így a későbbiekben könnyedén lesz mód versenyek lebonyolítására is.

Most azonban az elsődleges a vírushelyzet utáni visszarázódás a mindennapos sportéletbe és munkába. Ebben az egyesület az edzések rendjének kialakításával is igyekszik segíteni. Ennek megfelelően jelenleg a kezdő csoport tagjai heti háromszor, míg a tőrözők és párbajtőrözők a hét minden napján tudnak edzeni.