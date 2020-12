Életműdíj Nagy Istvánnak

A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetségének (MTTOSZ) elnöksége több évtizedes kiváló munkája elismeréséül életműdíjat adományozott Nagy Istvánnak.

Az MTTOSZ elnöksége által odaítélt díjat a járványügyi helyzet miatt nem Budapesten, hanem Szombathelyen, a Homok úti lőtéren vehette át Nagy István – prof. dr. Borbély Attila elnök és dr. Harcsár István főtitkár megbízásából – Piri I. Tamástól, az országos elnökség tagjától, a Szabadidősportok Egyesülete Püspökmolnári elnökétől.

A 68 esztendős Nagy István már több mint hat évtizede ápol szoros kapcsolatot a lövészettel.

– Már hatéves koromban megkaptam az első légpuskámat, nyolcévesen pedig a Szombathelyi Dózsa Lövész Egyesület igazolt versenyzője lettem. Később versenyeztem a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) cipőgyári, majd a VASÉP lövészklubjában is – idézte fel a kezdeteket az ünnepelt Nagy István. – 1974-től az MHSZ Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kombinát (NYFK) „A” lövészklubjában folytattam a sportlövészetet, három év múlva ott lettem főállású titkár. Az MHSZ megszűnését követően 1990-től, az NYFK névváltoztatása után az MTTSZ Polgári Lövész Egyesület elnökeként folytattam, immár három éve pedig az egyesület ügyvezető elnöke vagyok. És természetesen ma is aktív versenyző, no meg edző. Nagy István méltatásában kiemelték szakmai hozzáértését, felkészültségét, lelkiismeretességét. Rengeteg gyerekkel szerettette meg már a lövészsportot. Részt vett Vas megye és Szombathely lövészéletének kialakításában, és azóta is kitartóan dolgozik a fenntartásáért, népszerűsíti a sportágat. A kezdetektől ő vezeti a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség lövész szakágát, szerepet vállal a szabadidős lövésznapok, helyi és vidéki lövészversenyek szervezésében, a diákbajnokságok lebonyolításában is.

Bár az utóbbi években is mindent megtesz, hogy életben tartsa szeretett sportágát a városban, a mostoha létesítményhelyzet miatt az utánpótlás- nevelés egyre inkább ellehetetlenült. A Homok úti lőtér felújítására évek óta csak ígéretek vannak a tulajdonos önkormányzattól, csupán az 50 méteres csarnokot tudják úgyahogy használni. Kisebb anyagi ráfordítást igényel az oladi (terep)lőtér felújítása, a beázott tető javítását társadalmi munkában végzik.