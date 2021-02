Elhasalt a Körmend – Nagy zakót mért a vasiakra a ZTE a szomszédvári rangadón

Gyenge játékkal állt elő a ZTE KK otthonában az Egis Körmend kosárcsapata. Az NB I. 21. fordulójához tartozó mérkőzésen a zalai együttes könnyen túllépett vasi riválisán.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mindkét csapatban ott volt a napokban szerződtetett ­légiós, az Egis Körmendnél Benjamin Simons, a ZTE együttesében pedig Sekou Wiggs. Úgy kellett a feleknek a győzelem, mint egy falat kenyér, a zalaiak a 13. helyről, a vasiak a 7. pozícióból várhatták a szomszédvári csatát.

A ZTE bizonytalan volt, sokat hibázott. A Körmend kemény védekezést mutatott, minden zalai támadásba belepiszkált, így sokat kellett várni az első hazai kosárra. De aztán lendületbe került a zalaegerszegi egység is, Duren és Donaldson volt nagy menetben. Egy pillanatra vezetett a ZTE (7-6), de egy Mócsán-triplával fordított a Körmend (7-9).

A két új légiós, Simons és Wiggs is beszállhatott a játékba, utóbbi tudott jobban élni a lehetőséggel. Egy jó sorozattal hét ponttal megugrott a vendégcsapat, de a Zalaegerszeg Szabó beállása után megtáltosodott és előnyhöz jutott (16-14). Az első negyed végén négy ponttal volt lemaradva a vasi alakulat (20-16). A hazai csapat kezdte jobban a második etapot, hamar tízpontos különbség állt az eredményjelzőn (26-16).

A Körmend távolról próbálkozott, de minden dobás csak kísérlet maradt. Mócsán szépített, de ez nem jelentett sokat, mert a ZTE komolyabban elkapta a ritmust. Próbált közelíteni a vendég, de Duren egy triplával megint tízre kerekítette a különbséget (33-23). Jól célzott a hazai csapat, a Körmend a nyomába se ért, így a 18. percre már nagyon sokkal vezetett a Zalakerámia (40-23). A piros-feketék ültek az eredményen, tipródtak támadásban, és ez igencsak meghozta a kedvét a zalai riválisnak. Donaldson is hibátlanul dobott távolról, majd Duren léptette át az 50 ponton a zalaiakat a nagyszünetre, ezzel már-már hátra is dőlhettek (51-27).

Mócsán duplájára egy újabb Duren-hármas volt a válasz, folytatta jó sorozatát a ZTE. Továbbra is gyengén muzsikált a Körmend, húsz ponton belülre nem tudott jutni (60-38). A ziccereket is kihagyta a vendég, Mócsán és Taylor – amennyire tudta – tartotta a Körmendet, hogy ne legyen már-már kellemetlen nagyságú a távolság a felek között. Az utolsó tíz percre sem ért be húsz pont alá a piros-fekete egység (68-47). Gurigáztak egy kicsit a zetések a záró etap elején, mindjárt meg is lett a 70 pont. Egy fokkal motiváltabb lett a Körmend is, közelebb ért (73-57). De ismét lőtávolon kívülre került a ZTE (79-59), a vasi csapat futott az eredmény után, és esélye a fordításra egyre csekélyebb lett.

A hajrában sem történt csoda. A ZTE jó dobóformája kitartott, és megérdemelten nyerte meg a találkozót. A Körmend elhasalt, ehhez hozzájárult enervált, elképzelés nélküli játéka. A piros-feketék ezzel a vereséggel még nehezebb helyzetbe hozták magukat a bajnoki pontvadászatban.