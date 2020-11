Elkezdik a kosárlabda Bajnokok Ligáját a sárga-feketék

A kosárlabda Bajnokok Ligája második fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szerdán 18 órakor a lengyel Start Lublin együttesét látja vendégül.

A BL első körében a Falco elutazott Oroszországba, ám nem tudott játszani a Nyizsnyij Novgorod ellen, ugyanis a hazaiaknál több játékos is elkapta a koronavírus-fertőzést – az összecsapás így elmaradt. A Lublin a komoly erőt képviselő spanyol Zaragoza együttesét fogadta, és csak nagy csatában, egyetlen ponttal maradt alul, 85-86-ra kapott ki. Érdemes lesz figyelmi a 30 éves lett erőcsatárra, Martins Laksára, aki 23 perc alatt 17 pontig jutott. Az 1953-ban alapított lengyel klub egyébként most debütál az európai kupaporondon. A hazai bajnokságban három bronzérmet tud felmutatni (1965, 1979, 1980), a legutóbbi, korán befejeződött pontvadászatot pedig másodikként zárta. Most is remekül teljesít, 12 bajnokit vívott eddig, nyolc győzelemmel, négy vereséggel a tabella második helyén áll. A Lublin keretében nyolc lengyel, öt amerikai és egy lett játékos szerepel.

A Falco eddig csupán két tétmeccset játszott, mindkét bajnokiját megnyerte – a Szegedet nehezen gyűrte le (95-93), legutóbb, szombaton a Pécset viszont meggyőző teljesítménnyel (91-72). Mindkét győzelemben kulcsszerepet vállalt a Falco válogatott játékosa, Benke Szilárd, aki a Szeged ellen 18/12, a Pécs ellen pedig 15/6 pontot tett a közösbe.

– Magam is meglepődtem, hogy a Pécs ellen ilyen sima győzelmet arattunk, ugyanis a karanténból éppen kikerülve, egyetlen közös edzéssel a hátunk mögött léptünk pályára – mondta Benke Szilárd. – Jó ritmusban kezdtünk, jól járt a labda, ültek a dobások – az első félidei remek játékunk el is döntötte a mérkőzést. Messzemenő következtetéseket azonban nem vontunk le az összecsapásból. Vasárnap óta a Lublinra készülünk gőzerővel – szerencsére most több időnk van a közös munkára. Ellenfelünk lendületben, játékban, formában van, 12 bajnoki és egy BL-meccs után érkezik Szombathelyre, jó eredményekkel a háta mögött. Harcos, agresszív, jó felépítésű csapat. Gyors, fizikális kosárlabdát játszik. Próbálja gyorsan befejezni a támadásait, felállt védelem ellen is igyekszik gyorsan dobni és keményen támadja a palánkot. Egyszerű, ugyanakkor roppant hatékony a stílusa. Nehéz, hajtós, fizikális összecsapásra készülünk. De végre mérkőzéseket játszhatunk – ezért is volt szerencsés, hogy szombaton pályára léphettünk. Nem vagyunk még csúcsformában, de a mögöttünk hagyott zaklatott időszak után ez talán érthető. Ugyanakkor mindenki nagyon motivált, mindannyian várjuk már, hogy a Bajnokok Ligáját is elkezdhessük. Mindent elkövetünk azért, hogy győzelemmel kezdhessük a sorozatot!

A járvány által okozott bizonytalan helyzet miatt a mérkőzésekre egyenként árul jegyeket a szombathelyi klub, vagyis Bajnokok Ligája-bérlet ezúttal nem lesz. A BL szabályzata értelmében a csapatok kispadjai mögött 15 métert üresen kell hagyni. Mivel a BL-mérkőzéseken a hazai bajnokikhoz képest ellentétes oldalon helyezkednek el a cserepadok, ezért az E és az F mobil szektorok lesznek elzárva a nézők elől. TG