Elkezdődött a Vasi Vizeken

A Vasi Vizeken-Decathlon Karát Kupával kezdődött meg a napokban az idei – roppant népszerű – megyei horgászverseny-sorozat.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetséggel által kiírt, a gersekaráti Sárvíz-tavon rendezett viadalon 52 pecás vett részt – hobbi kategóriában 33-an, az ifik között négyen, a versenyzők mezőnyében pedig 15-en neveztek. A tavaszi gátrekonstrukciós munkák, a száraz idő és a jelentős párolgás miatt meglehetősen alacsony volt a vízállás, ezért már előre lehetett sejteni, hogy nehéz lesz a pálya, és elmaradnak a nagy fogások. Továbbá a feltámadó szél és a nagy meleg sem javította a halak kapókedvét – pedig a szövetség munkatársai a verseny előtti napokban 1400 kg másfél-két kilós pontyot telepítettek a tóba. Ám akadt, aki remekül megbirkózott a nehézségekkel.

Így például kimagasló, 21.840 grammos eredményével Magyar László, az Elektromosok SHE versenyzője leiskolázta a mezőnyt. Saját bevallása szerint semmi titok nem volt a taktikájában, az első pontykapása után a pontyhorgászatra állt rá, és ehhez passzoló, csontival kevert etetőanyagot használt. A legjobbaknak Pászthory Istvánné, Gersekarát polgármestere és Seregi Miklós, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének elnöke adta át a díjakat.

Vasi Vizeken-Decathlon Karát Kupa, végeredmény, hobbi kategória: 1. Pajtli László (Spartacus HE) 4400 gr, 2. Kádi Attila (Répcelaki HE) 1620 gr, 3. Bálint Gábor (Körmendi Munkás HE) 1080 gr. Hobbi ifjúsági kategória: 1. Tukarcs Balázs Bence (Spartacus HE) 820 gr, 2. Sánta Dávid (Körmendi Munkás HE) 300 gr, 3. Szabados Rebeka (Spartacus HE) 60 gr. Versenyző kategória: 1. Magyar László (Elektromosok SHE/1. hsz.) 21.840 gr, Horváth Zsolt (Szentgotthárdi HE/1. hsz.) 1000 gr, 3. Sipos Dániel (Körmendi Munkás HE/2. hsz.) 2880 gr.