Elkezdte a felkészülési időszakot a Haladás VSE NB I-es futsalcsapata

Bő egy hónapos pihenő után ismét munkába álltak a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatának játékosai – megkezdték a felkészülést a 2020/2021-es szezonra.

A tavalyi szezon a koronavírus-járvány miatt márciusban félbeszakadt – eredményt nem hirdetett a Magyar Labdarúgó Szövetség. A kupagyőztes Haladás éppen csak elkezdte a felsőházi rájátszást, a tabella második helyén állt, amikor váratlanul véget ért a pontvadászat – utolsó bajnoki meccsét március 2-án játszotta a zöld-fehér gárda.

A Haladás keretében minimális változás történt a nyáron – hárman távoztak. A kapus Sásdi Bálinttal, valamint a spanyol Luis Garciával és a brazil Caetano Madsonnal nem hosszabbított szerződést a klub. Továbbra is zöld-fehér mezben futballozik viszont a szerb válogatott Milos Simic. Továbbá visszatért Szombathelyre az a brazil Soares De Melo Darrieer, aki januárban csatlakozott a csapathoz, nagyszerű benyomást tett a szakmai stábra, játékostársaira, ám amire megérkezett a játékengedélye, félbeszakadt a szezon. Öt válogatott játékosával – Dróth Zoltánnal, Vas Ádámmal, Dávid Richárddal, Hajmási Milánnal és Alasztics Marcellal – is hosszabbított a Haladás. És marad a Rohonci úton a sikeredző, a spanyol Calvo Rodriguez Juan Ramon vezette szakmai stáb is.

A héten pedig megkezdte a felkészülést a Haladás VSE futsalcsapata a 2020/2021-es szezonra.

– Miután félbeszakadt a tavalyi szezon, a játékosok június közepéig edzésben maradtak – jelezte a vezetőedző, Calvo Rodriguez Juan Ramon. – A szakmai stáb felügyelete mellett egyéni munkát végzett mindenki. Ennek megfelelően jó fizikai állapotban tértek vissza a fiúk. Ugyanakkor a csapatszintű labdás edzések, a taktikai megbeszélések, a videózások elmaradtak – ami azért érezteti a hatását. De nem probléma, hamarosan utolérjük magunkat. A tervek szerint augusztus végén kezdődik az új szezon, addig van elég időnk. Mindenki egészséges, motivált – hosszú idő után találkoztunk ismét, nagy kedvvel vetették bele magukat a fiúk a munkába. Ugyanakkor a sérülésekre vigyáznunk kell, ilyen hosszú kihagyás után azért figyelnünk kell a fokozatos terhelésre.

– A vezetőségtől azt kértem, hogy tartsa együtt a magot, ami sikerült, ezért hálás vagyok – folytatta a Juanra „művésznévre” hallgató tréner. – Így nem a nulláról kell kezdenünk a munkát, hanem építhetünk a tavaly tanultakra. Ami azért a csapatok zöméhez képest komoly előny. Én ismerem a játékosokat, ők ismernek engem – és mindenki tudja, hogy mi a dolga. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy Simic és Darrieer személyében van két tényleg minőségi légiósunk. A fiatalok pedig egy évvel idősebbek, tapasztaltabbak lettek, egyre nagyobb szerephez juthatnak a jövőben. Természetesen tanulunk majd új taktikai elemeket, de alapvetően a tavalyihoz hasonlós stílusban szeretnénk futballozni: gyorsan, sok gólt rúgva, támadó szellemben, ugyanakkor ügyelve a szervezett védekezésre. És természetesen minden mérkőzésen a győzelem reményében fogunk pályára lépni.

– Tavaly megnyertük a kupát, a bajnoki aranyért azonban már nem volt lehetőségünk harcba szállni, pedig szerintem lett volna esélyünk a végső győzelemre – vélekedett Juanra. – De ezen már kár keseregni – lesz lehetőségünk még bizonyítani. Ugyanis idén is komoly céljaink vannak: szeretnénk ismét Magyar Kupát nyerni, a bajnokságban pedig begyűjteni az aranyérmet. Az egyértelmű, hogy a Berettyóújfalu ismét komoly rivális lesz. De ahogyan elnézem az igazolásokat, veszélyes ellenfél a Ferencváros, a Veszprém, és talán az újonc Újpest is. A mi dolgunk most az, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az új szezonra!

Alakul a Haladás felkészülési mérkőzéseinek menetrendje – egyelőre három edzőmeccset kötött le a klubvezetés, de egy találkozóval még bővülhet a program.

Felkészülési menetrend, augusztus 5., szerda, 19.00: Dunaújváros–HVSE. Augusztus 13., csütörtök, 18.00: Veszprém–HVSE. Augusztus 21., vagy 22., péntek vagy szombat: HVSE–Újpest.