Elkezdte a felkészülést az új szezonra az SZKKA – Új csapat formálódik (fotók)

Megkezdte a felkészülést a 2021/2022-es szezonra a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I.-es női kézilabdacsapata – a nyáron alaposan átalakult a játékoskeret.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia női kézilabdacsapata zsinórban harmadik NB I.-es szezonjára készül. Tavaly bravúros körülmények közepette őrizte meg élvonalbeli tagságát, óriásit hajrázott: utolsó négy bajnokiját veretlenül, egy döntetlennel, három győzelemmel tudta le.

A nyáron aztán átalakult a szombathelyi csapat játékoskerete. Orbán Adrienn és Biljana Bandelier visszavonult, távozott továbbá Varga Nikolett, Szendrei Barbara, Franka Ramóna, Marija Agbaba, Wald Kíra és Mayer Szabina. Érkezőkben sincs hiány: a szerb Katarina Stosic (átlövő), a horvát válogatott Kris­tina Prkacin (átlövő), a szlovén válogatott Aneja Beganovic (beálló) és a brazil korosztályos válogatott Ana Luiza Aguiar Camelo Borba (jobbszélső) is SZKKA-mezt ölt. Az utánpótlásból felkerült a felnőttkeretbe Szmolek Apollónia, Forgács Viktória, Christe Dalma és Papp Petra. Valamint a klub leigazolta az NB I./B-s Pénzügyőr SE csapatától a 18 éves, szlovák junior válogatott Zsákovics Sárát – aki a napokban véget ért szlovéniai junior Európa-bajnokságon a szlovák válogatott színeiben vett részt, és térdsérülést szenvedett. A nyáron kisebb térdműtéten esett át az SZKKA csapatkapitánya, Liliia Horilska. A 33 éves ukrán beállós a tavalyi bajnokság hajráját már komoly fájdalmakkal játszotta végig – ha a tervezett ütemben halad a felépülése, akkor az őszi szezon hajrájában, október végén, november elején térhet vissza a pályára.

– Nagyon feszültre sikeredett a tavalyi bajnokság hajrája, ráfért ez a bő egy hónapos pihenő mindenkire – fogalmazott Marosán György, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia NB I.-es női kézicsapatának vezetőedzője az Arena Savariában tartott első edzés előtt. – Köszönhetően viszont a bennmaradás okozta eufóriának mindenki elégedetten, boldogan, nyugodtan tölthette a nyári pihenőjét. Mostantól viszont kizárólag a munkára koncentrálunk!

Természetesen megpróbálunk építeni az előző években lerakott alapokra, de sok az új játékos, szinte új csapatot építünk, így pedig sok feladat vár ránk – sokat kell dolgoznunk a játékkapcsolatokon. Fiatalabb lesz a csapatunk, gyorsabb a játékunk – de a stílusunkban alapvetően nem tervezek változást. Persze fejlődni mindig lehet! Olyan játékosokat igazoltunk, akik illeszkednek a rendszerünkbe, akik pótolni tudják a távozó kulcsembereket – vagy még jobb teljesítményre képesek. Ennek megfelelően Kris­tina Prkacin Bandelier helyére érkezett, Aneja Beganovic pedig Mayer helyét, szerepét veszi át. Az biztos, hogy balkezes lövőnk az idén nem lesz, ez viszont megkövetel tőlünk némi taktikai változtatást. Komoly probléma, hogy a lábadozó Horilska játékára az első nyolc-kilenc fordulóban nem számíthatunk. Horilska nemcsak a góljai miatt kulcsember, hanem védekezésben is képes kiemelkedő teljesítményre – valamint nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is vezérként számíthatok rá. Jó hír viszont, hogy a térdsérüléséből felépülő Csire Fanni már százszázalékos állapotban van. A célunk nem változott, az előttünk álló szezonnak is a bennmaradás reményében futunk neki. Természetesen lehet álmodozni, magam is azt szeretném, ha a stabil középcsapatok közé emelkednénk, és ezért is fogunk dolgozni – de a reális célunk csakis a bennmaradás lehet. Illetve az, hogy a saját nevelésű fiataljainkat is minél több NB I.-es rutinnal vértezzük fel.

– Kemény időszak vár a lányokra, de mindenki motivált. Magam is nagyon vártam már a közös munkát a lányokkal, és nagyon várom az új szezont, az új kihívásokat. Bizakodó vagyok a jövőt illetően – zárta szavait Marosán György.

A felkészülési mérkőzések tervezett menetrendje, július 30.: SZKKA–SZISE. Augusztus 4.: Vác–SZKKA. Augusztus 10.: SZKKA Győr–Gloria Bistrita (Győrben). Augusztus 13.: Hypo NÖ–SZKKA. Augusztus 18.: FTC–SZKKA. Augusztus 25.: SZKKA–Eger. Augusztus 28.: SZKKA–Kozármisleny.

Kiemelt képünkön: Marosán György (jobbról) vezetőedző a felkészülési időszak első foglalkozását vezényli csapatának az Arena Savariában